USU: Valtiontalous, verotus ja sote nousemassa vaalien kärkiteemoiksi

Uutissuomalaisen USU-gallupin mukaan 26 prosenttia suomalaisista toivoo valtiontalouden ja verotuksen nousevan huhtikuun eduskuntavaalien tärkeimmäksi teemaksi.

Toiseksi tärkeimmäksi teemaksi nousi sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jota piti tärkeimpänä 24 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi sijoittuivat lasten ja nuorten hyvinvointi sekä ympäristö- ja ilmastoasiat 10 ja 9 prosentin osuuksilla.

Vaaliasiantuntija, dosentti Sami Borg vertaa Uutissuomalaisen jutussa tilannetta vuoden 2019 vaaliasetelmaan:

– Viime vaalit olivat sikäli poikkeukselliset, että talousteemat jäivät muiden teemojen jalkoihin. Vaalien aikaan sote oli levällään ja myös ilmastonmuutosteema ja maahanmuuttokysymykset nousivat vahvasti esille, Borg kommentoi.

Puoluekanta vaikuttaa teemojen tärkeysjärjestykseen paljon.

Talousteemaa pitivät tärkeimpänä niin keskustan, kokoomuksen kuin perussuomalaisten kannattajat. Kokoomuksen kannattajista yli puolet pitivät talousteemaa tärkeimpänä vaaliteemana.

Sosiaali- ja terveydenhuolto tärkeimpänä teemana saa eniten kannatusta SDP:n kannattajien joukossa. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat suosivat ympäristöteemaa.

– Äänestäjien kannalta tämä on ihan hyvä asia. Jos haluaa tietyntyyppistä politiikkaa tai painottaa tiettyjä asiakysymyksiä, on selvää, mitä puoluetta äänestää. Tästä näkökulmasta meidän puoluekenttä on mennyt hyvään suuntaan, Borg sanoo.