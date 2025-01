USU: SDP:llä ja kokoomuksella eniten ehdokkaita

SDP:llä ja kokoomuksella on tällä hetkellä eniten ehdokkaita kuntavaaleihin. Asia selviää Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä.

SDP:llä on ehdokkaita kuntavaaleissa noin 3 500 ja aluevaaleissa noin 1 300. Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kertoo USU:lle, että ehdokashankinta piristyi syksyn aikana.

Kokoomus on kirjannut reilut 3 300 ehdokasta kuntavaaleihin ja yli 1 300 aluevaaliehdokasta.

– Ehdokassitoumuksia on enemmänkin paikallisyhdistysten johdon hallinnassa, mutta emme ole vielä saaneet näitä kaikkia kirjattavaksi, puoluesihteeri Timo Elo kertoo.

Hänen mukaansa ehdokashankinta on sujunut aiempien kertojen tapaan.

– Edellisellä kerralla kokoomuksella oli hieman yli 6 000 kuntavaaliehdokasta ja samaa tavoittelemme nytkin. Aluevaaleihin tavoitteemme on lähteä täysillä listoilla.

Seuraavaksi eniten ehdokkaita on perussuomalaisilla ja keskustalla. Molemmilla kuntavaaliehdokkaita on yhteensä noin 3 000. Aluevaaleihin PS:llä on noin 1 100 ehdokasta ja keskustalla 900 ehdokasta.

Uutissuomalainen kysyi ehdokashankinnan etenemisestä eduskuntapuolueiden puoluesihteereiltä. Vastaukset kerättiin 15.–16. tammikuuta.