USU: Migrin ylijohtaja torjuu ministerien vaatimukset

Vaatimuksia on perusteltu tarpeella vauhdittaa työperäistä maahanmuuttoa.

– En lähtisi ensin muuttamaan yksittäisen viraston rakenteita. Tärkeämpää olisi katsoa työperäisen maahanmuuton lupaprosessi kokonaisuutena ja etsiä sieltä prosessia hidastavat pullonkaulat, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela sanoo Uutissuomalaiselle.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ovat puhuneet tarpeesta uudistaa Migrin rakenteita esimerkiksi Helsingin Sanomien puheenjohtajapaneelissa syyskuussa. Heidän mielestään muutoksia pitäisi tehdä vielä tällä vaalikaudella.

Haahtelan mielestä tarvittaisiin nopea ja laaja selvitys, jossa katsottaisiin koko toimintakenttää. Hän arvioi lupien saantia hidastavien pullonkaulojen poistuvan digitalisaatiota ja automaatiota lisäämällä.

Tämän vuoden aikana Migri on perustanut nopeasti useita kymmeniä uusia vastaanottokeskuksia erityisesti Ukrainasta tulleita sotapakolaisia varten. Julkisuuteen ovat nousseet yksittäisten keskusten ongelmat esimerkiksi ruoan laadun tai vastaanottorahan maksamisen kanssa.

Haahtelan mukaan vastaanottokeskusten perustamiseen liittyvään kilpailuttamiseen tarvitaan uusi malli, jolla pystytään takaamaan ”tiettyjen perusasioiden toteutuminen ja laatu”.

– Meillä ei varmasti riitä resurssit valvomaan jälkikäteen näin monen keskuksen toimintaa. Siksi olisi tärkeää laatia sopimusehdot sellaisiksi, että jokaisessa vastaanottokeskuksessa laatu on sellainen kuin on sovittu. Kaikkia laatukriteereitä, seurantatapoja ja sanktioita on katsottava avoimesti, Haahtela sanoo Uutissuomalaiselle.