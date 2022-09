USU: Kokoomus vaatii Veikkauksen monopolin purkamista

Kokoomus vaatii Suomen rahapelijärjestelmän täysremontin aloittamista välittömästi. Puolueen mukaan Veikkauksen verkkopelaamisen monopoli pitää purkaa ja siirtyä lisenssimalliin.

Kyse paitsi pelihaittojen paremmasta torjunnasta ja Veikkauksen rajusti heikentyneestä kannattavuudesta. Uutissuomalaisen tietojen mukaan Veikkaus tulouttaa tänä vuonna alle 700 miljoonaa euroa valtiolle. Ennen koronapandemiaa valtion kassaan tuloutettiin noin miljardi euroa.

Lisenssimallissa kaikki asetettavat kriteerit täyttävät yhtiöt voisivat hakea lisenssiä. Kokoomuksen mielestä selvitys lisenssijärjestelmään siirtymisestä pitää aloittaa jo tällä hallituskaudella.

– Selvityksen tekeminen ei ole keneltäkään pois, vaan antaa mahdollisuuden käydä keskustelua tästä teemasta faktoihin perustuen, sanoo kokoomuksen rahapelilinjauksen valmistelusta yhdessä kansanedustaja Sari Multalan kanssa vastannut kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo Uutissuomalaiselle.

Wallinheimon mielestä selvitys olisi syytä saada valmiiksi siten, että sen tulokset ovat käytettävissä seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Veikkaus on pitänyt tähän saakka rahapelien järjestämisen yksinoikeudesta kiinni erittäin tiukasti. Nyt yhtiö itsekin on valmis luopumaan monopoliasemastaan ja siirtymään lisenssimalliin, joka on käytössä esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.