USU: Keskusta menettänyt 13 000 jäsentä lyhyessä ajassa

Eduskuntapuolueiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on romahtanut lyhyessä ajassa, selviää Uutissuomalaisen puolueilta keräämistä tiedoista.

Puolueilla on nyt yhteensä noin 190 000 jäsentä. Puolitoista vuotta sitten tehdyssä vastaavassa kyselyssä luku oli 214 000. Pudotusta on siis 11 prosenttia.

Keskustan, SDP:n, kokoomuksen ja vasenmistoliiton jäsenmäärät ovat pudonneet puolessatoista vuodessa suhteellisesti yhtä paljon, 15–18 prosenttia.

Jäsenkato on henkilöissä mitattuna iskenyt rajuimmin keskustaan. Puoleella on nyt vajaat 70 000 jäsentä. Määrä on kutistunut noin 13 000:lla.

SDP:llä on 28 200 ja kokoomuksella noin 27 000 jäsentä. SDP:n jäsenmäärä on vähentynyt noin 5 800:lla ja kokoomuksen noin 6 000:lla. Vasemmistoliiton jäsenmäärä on kutistunut noin 2 000:lla noin 10 000:een. Myös RKP ja kristillisdemokraatit ovat menettäneet jäseniään, mutta vain parin tai muutaman prosentin verran.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen selittää jäsenkatoa jäsenrekisterin päivittämistyöllä. SDP:n järjestöpäällikkö Jenny Suominen kertoo USU:lle, että uusia jäseniä yhä liittyy, mutta ikärakenteen vuoksi pitkäaikaisia jäseniä poistuu enemmän.

Perussuomalaisten jäsenmäärä on kasvanut 2000-3000:lla jäsenellä noin 15 000-16 000:een. Vihreät kertovat jäsenmääräkseen 7 720, jossa on pientä kasvua puolentoista vuoden takaiseen lukuun. Nyt-liikkeen jäsenmäärä on kasvanut useista sadoista yli tuhanteen.