Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Oikeusministeriön työryhmä selvitti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen tehtävien yhdistämistä., LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

USU: Kahden huippuviran yhdistäminen kaatui poliittiseen erimielisyyteen

  • Julkaistu 19.09.2025 | 17:17
  • Päivitetty 19.09.2025 | 17:17
  • Politiikka
Tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviä ei yhdistetä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtäviä ei aiota yhdistää, kertoo Uutissuomalainen (USU).

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kertoo USU:lle, että poliittista yhteisymmärrystä jatkovalmistelulle erityisvaltuutettujen yhdistämiseksi ei ole.

Oikeusministeriö asetti hallitusohjelmakirjauksen perusteella viime lokakuussa työryhmän, jonka tavoitteena oli selvittää yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtävien kehittämistä ja yhdistämistä. Tavoitteena oli selvittää myös vanhusasiavaltuutetun tehtäviä ja asemaa.

Tavoitteeksi kerrottiin, että jatkossa tarjolla olisi matalan kynnyksen oikeussuojaa kaikilla syrjintäperusteilla yhdestä toimistosta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttuu esimerkiksi iän, uskonnon, vammaisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaan syrjintään. Tasa-arvovaltuutettu käsittelee sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää.

Uutena yhdenvertaisuusvaltuutettuna aloitti elokuussa Rainer Hitunen. Uuden tasa-arvovaltuutetun haku on kesken. Määräaikainen virka täytetään marraskuun alusta alkaen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)