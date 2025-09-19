USU: Kahden huippuviran yhdistäminen kaatui poliittiseen erimielisyyteen

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtäviä ei aiota yhdistää, kertoo Uutissuomalainen (USU).

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kertoo USU:lle, että poliittista yhteisymmärrystä jatkovalmistelulle erityisvaltuutettujen yhdistämiseksi ei ole.

Oikeusministeriö asetti hallitusohjelmakirjauksen perusteella viime lokakuussa työryhmän, jonka tavoitteena oli selvittää yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtävien kehittämistä ja yhdistämistä. Tavoitteena oli selvittää myös vanhusasiavaltuutetun tehtäviä ja asemaa.

Tavoitteeksi kerrottiin, että jatkossa tarjolla olisi matalan kynnyksen oikeussuojaa kaikilla syrjintäperusteilla yhdestä toimistosta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttuu esimerkiksi iän, uskonnon, vammaisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaan syrjintään. Tasa-arvovaltuutettu käsittelee sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää.

Uutena yhdenvertaisuusvaltuutettuna aloitti elokuussa Rainer Hitunen. Uuden tasa-arvovaltuutetun haku on kesken. Määräaikainen virka täytetään marraskuun alusta alkaen.