USU: Jo 120 000 turkiseläintä määrätty lopetettavaksi lintuinfluenssan vuoksi

Lintuinfluenssan vuoksi on määrätty lopetettavaksi jo noin 120 000 turkiseläintä, Ruokaviraston yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu kertoo Uutissuomalaiselle.

Lintuinfluenssaa on todettu 24 turkiseläintilalla. Tauti on tarttunut tarhojen eläimille luonnonvaraisilta linnuilta.

Turkistarhoista lopetuspäätöksiä on annettu yhteensä 13 turkistarhalle, joista kahdeksassa kaikki eläimet on määrätty lopetettavaksi. Yhdeksän tarhan tilannetta seurataan ja kahden arviointi on kesken.

Mikäli minkkitarhalla todetaan lintuinfluenssatartunta, ruokavirasto määrää kaikki tarhan minkit lopetettaviksi. Minkkien katsotaan toimivan muita eläimiä tehokkaammin lintuinfluenssan väli-isäntänä, jossa virus voisi myös muuttaa muotoaan ihmisiin tarttuvaksi.

Lintuinfluenssan nisäkkäisiin sopeutumista edistävä mutaatio on havaittu viidellä turkistarhalla.

Suomessa toimii noin 400 turkistarhaa, joista Ruokavirasto aikoo tarkistaa jokaisen. Kaikkia tarkastuksia ei ole vielä aloitettu ja aikataulu tarkentuu myöhemmin.