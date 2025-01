USU: Asunnonostaja voi joutua odottamaan omistuksensa rekisteröitymistä jopa 8 kuukautta

Vuonna 2019 ja sen jälkeen perustettujen taloyhtiöiden osakehuoneistot on viety suoraan sähköiseen järjestelmään. Niiden osuus rekisterissä on noin kymmenen prosenttia. Lisäksi reilun vuoden ajan paperisia osakekirjoja on laajassa mitassa mitätöity ja siirretty sähköiseen rekisteriin, kertoo Uutisuomalaiselle johtaja Janne Murtoniemi Maanmittauslaitokselta.

Hän arvioi sähköistettyjen osakkeiden osuuden nousevan noin 30 prosenttiin tämän vuoden aikana.

Sähköiseen huoneistotietojärjestelmään kerätään vähitellen tiedot osakehuoneistojen omistuksista. Yksittäisen osakkeenomistajan on rekisteröitävä osakekirjansa vasta vuoden 2033 loppuun mennessä, mutta asuntokaupan yhteydessä se tehdään heti.

Osakekirjojen sähköistäminen ruuhkautui jo vuosi sitten, kun moni osakkeenomistaja toimitti paperisen osakekirjansa Maanmittauslaitokselle.

Eniten jonoa on nyt asunnon omistajanvaihdoksiin liittyvissä rekisteröinneissä. Murtoniemi kertoo, että asunto-osakkeen ostaja voi joutua odottamaan omistuksensa rekisteröitymistä jopa kahdeksan kuukautta. Omistajanvaihdoksiin liittyen on vireillä noin 40 000 asiaa.

Maanmittauslaitokselle toimitettujen paperisten osakekirjojen sumaa on saatu purettua lisäämällä noin 200 henkilöä käsittelytyöhön. Murtoniemen mukaan vielä viime toukokuun lopussa noin 65 000 paperista osakekirjaa odotti käsittelyä, kun nyt niitä on jonossa enää 25 000. Hänen arvionsa mukaan jono saadaan purettua talven aikana.

Murtoniemi arvioi, että myös omistajanvaihdoksiin liittyvän sähköistämisruuhkan pitäisi helpottaa kevääseen mennessä.

Hän muistuttaa, että kotonaan paperista osakekirjaa säilyttävien ei tarvitse kiirehtiä sähköistämistä.