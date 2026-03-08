”Uskollisuus on kriteeri” – puhdistukset aiheuttivat tyhjiön Kiinan asevoimissa

Kiinan presidentti Xi Jinpingin toteuttamat puhdistukset Kiinan asevoimien johdossa ovat herättäneet viime aikoina kansainvälistä huomiota. Xin on kuvailtu käytännössä tyhjentäneen koko sotilasjohtonsa puhdistuksessa, joka alkoi vuonna 2023 ydinaseita hoitavassa joukossa ja levisi myöhemmin muihin puolustushaaroihin.

Brittilehti The Economist , ettei vastaavaa puhdistusta ole nähty sitten Mao Zedongin päivien.

Nyt presidenttin agendalla on asevoimien huipulle syntyneen tyhjiön täyttäminen uusilla, hallinnolle ehdottoman uskollisilla upseereilla, The Wall Street Journal uutisoi. Aikaisemmin tällä viikolla Kiinan muodollisesti korkeimmalle valtioelimelle eli kansankongressille puhunut Xi korosti, ettei armeijassa voida suvaita ”puolueelle epälojaaleja henkilöitä” tai korruptiota.

Uusien upseerien löytäminen voi kuitenkin osoittautua vaikeaksi, asiantuntijat arvioivat WSJ:lle. Nyt nuoremmat ja alempiarvoisemmat upseerit hoitavat tilapäisesti keskeisiä tehtäviä.

– Xi:llä riittää tekemistä seuraajien arvioimisessa. Keskeiset kriteerit ovat uskollisuus, ammattitaito ja asiantuntemus, Washinghtonin National Defense University -yliopiston vanhempi tutkija Joel Wuthnow sanoo.

Toisaalta tilanne tarjoaa Xille mahdollisuuden muokata asevoimien johdosta itsensä näköisen. Xi on viime aikoina korostanut asevoimien modernisoinnin merkitystä, ja tässä nuoren polven upseerit pystyvät tukemaan presidenttiä. Wuthnowin mukaan nuoremmat kenraalit ovat hyvin perillä teknologisesta kehityksestä.

Nuorten upseerien nousuun liittyy kuitenkin myös riskejä, asiantuntija toteaa.

– Siinä pelon kulttuurissa, joka läpäisee Kansan vapautusarmeijan, eivät nämä uudet nimitykset välttämättä anna Xi:lle niitä suoria ja rehellisiä neuvoja joita hän tarvitsisi.