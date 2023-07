Useita räjähdyksiä Krimillä, silta suljettiin taas

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt useita videoita, joilla näkyy räjähdyksiä Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla.

Videoiden perusteella räjähdykset näyttävät tapahtuneen Venäjän käyttämällä sotilaslentokentällä ja varastoalueella. Myös Krimille johtavan sillan kerrotaan olleen hetken suljettuna räjähdysten vuoksi.

Räjähdykset tapahtuivat aikaisin aamulla.

Räjähdysten syistä ei ole tällä hetkellä tietoa. Ukraina on kuitenkin aiemmin toteuttanut onnistuneita iskuja muun muassa lennokeilla Venäjän lentotukikohtiin Krimin niemimaalla.

Russian military airfield near Simferopol, Crimea, hit this morning, with secondary explosions. Car traffic over the Kerch bridge closed again. An eventful morning in occupied Crimea. https://t.co/n6o2bKWfEe

Appears Ukrainian forces launched a drone strike on an airfield & oil depot outside of Simferopol in Russian-occupied Crimea. Videos posted to local Telegram channels show explosions & smoke billowing from area. Kremlin-installed authorities said Crimea bridge was briefly closed. pic.twitter.com/oXAa2c1vkg

— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 22, 2023