Useita pommikoneita vaurioitunut räjähdyksissä Venäjällä

Kahdessa Keski-Venäjällä sijaitsevassa lentotukikohdassa on kerrottu suurista räjähdyksistä. Venäjän valtionmedian mukaan ainakin kolme ihmistä on kuollut ja kuusi loukkaantunut.

Volgan varrella sijaitsevasta Engels-2-lentotukikohdasta nousi mittavia savupatsaita varhain aamulla. Saratovin alueen kuvernööri Roman Busargin on kehottanut asukkaita pysymään rauhallisina ja vakuuttanut, ettei siviilikohteita ole vaurioitunut. Hänen mukaansa turvallisuuspalvelu selvittää ”tapahtumia sotilaskohteissa”.

Venäläisen Astra-median mukaan tunnistamaton lennokki olisi iskeytynyt tukikohtaan ja vaurioittanut kahta strategista Tu-95-pommikonetta.

Wall Street Journalin mukaan Engelsin lentotukikohtaan on sijoitettu merkittävä määrä Venäjän ilmavoimien pommikoneita, joilla on isketty toistuvasti Ukrainaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan presidentti Vladimir Putinia on tiedotettu välikohtauksista.

Moskovan kaakkoispuolella sijaitsevassa Rjazanissa räjähti polttoainetta kuljettanut ajoneuvo lentotukikohdassa. Räjähdyksen syy ei ole selvillä.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podolyak viittasi uutisiin tviitissään.

– Jos jotain lähetetään toisen valtion ilmatilaan, niin ennemmin tai myöhemmin tunnistamattomat lentävät kohteet saapuvat lähtöpisteeseen, Podolyak sanoi.

Ukrainan mukaan 14 Tu-95-pommikonetta olisi noussut ilmaan Engelsin lentotukikohdasta puoleenpäivään mennessä.

After reports in Russian military channels that Ukraine drones destroyed two strategic Tu-95 bombers and crew deep in Russia's rear, in Engels, now Ukraine reports that 14 other Tu-95 have taken off from that military airport. Could be a revenge attack, or just keeping them safe.

— Christo Grozev (@christogrozev) December 5, 2022