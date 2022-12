Ukrainassa räjähdyksiä, hyökkääjä laukaisi yli sata ohjusta

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi maanantaina ohjuksia kohti Ukrainaa. Asiasta kertovat CNN ja The Guardian.

Ilmahälytyksiä annettiin eri puolille Ukrainaa. Sireenit soivat myös pääkaupunki Kiovassa, jonka asukkaat hakivat turvaa metroasemilta.

– Näemme strategisten pommittajien nousseen, ja ensimmäisten ohjusten aalto on jo laukaistu, Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Yurii Ihnat kertoi.

Venäjä laukaisi pommikoneista yli sata ohjusta ilmaan. Myös mereltä tiettävästi laukaistiin Kalibr-ohjuksia.

Räjähdyksiä raportoitiin ainakin Harkovan, Donetskin, Dnipron, Zaporižžjan ja Pultavan alueilla.

⚡️Explosions reported in 5 Ukrainian oblasts during the ongoing nationwide air raid alert. Reports about explosions came from Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, and Poltava oblasts. The air raid alert is on in all of Ukraine but occupied Crimea and Luhansk Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 5, 2022

Kyiv subway is used as a bomb shelter during air raid alerts. Stations are now crowded as people come to the subway for safety. pic.twitter.com/urVwAUvtB0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 5, 2022