Useisiin taloihin murtauduttu, teoissa toistuu sama kaava

Lounais-Suomen poliisi tutkii ainakin viiteen omakotitaloon kohdistunutta murtoa Raumalla. Kaikki murrot ovat tapahtuneet joulukuun aikana.

Murtoja on tapahtunut ainakin Pyynpään ja Lensunkallion alueilla. Kaikissa tapauksissa murrot on tehty, kun asukkaat ovat olleet poissa kotoa. Asunnoista on anastettu lähinnä helposti mukaan otettavaa omaisuutta.

Lounais-Suomen poliisi tutkii kaikkia tapauksia törkeinä varkauksina.

Poliisi pyytää yleisöltä tietoa kaikenlaisista havainnoista, jotka voisivat liittyä murtoihin. Kaikki mahdolliset tiedot voi ilmoittaa Lounais-Suomen poliisilaitokselle sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.

Jos asukas on pidempään poissa kotoa, kannattaa naapurille mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa asiasta ja sopia, että asuinympäristöä pidetään silmällä. Myös esimerkiksi kunnollinen lukitus ja valaistus sekä erilaisten hälytyslaitteiden ja valvontajärjestelmien käyttö ovat poliisin mukaan hyviä keinoja varkauksien ennalta estämiseen.

– Jos huomaat, että omaan asuntoosi on murtauduttu, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi hätäkeskukseen numeroon 112. Kannattaa myös heti poistua asunnosta, jottei tule sotkeneeksi tekopaikkaa ja poliisi pääsee suorittamaan asunnossa rikospaikkatutkintaa, poliisi ohjeistaa tiedotteessa.