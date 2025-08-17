Verkkouutiset

Poliisiauton hätävilkut 2024. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Usean henkilön onnettomuus Helsingissä, yksi kuollut ja kaksi loukkaantunut

  • Julkaistu 17.08.2025 | 12:32
  • Päivitetty 17.08.2025 | 12:33
  • Liikenne
Kuljettaja menetti auton hallinnan Lahdenväylällä.
Poliisi sai varhain sunnuntaiaamuna ilmoituksen auton ulosajosta Lahdenväylällä Helsingissä.

Auton kuljettaja oli menettänyt auton hallinnan, jonka seurauksena auto oli suistunut ulos tieltä. Autossa oli kolarihetkellä kuljettajan lisäksi kolme matkustajaa, tiedotteessa kerrotaan.

Matkustajista yksi kuoli onnettomuuspaikalle nopeasti aloitetusta elvytyksestä huolimatta. Lisäksi kaksi muut matkustajaa loukkaantui vakavasti ja heidät toimitettiin sairaalahoitoon.

Kaikki onnettomuuden uhrit löytyivät poliisin saapuessa auton ulkopuolelta. Kaikki kolarin osalliset ovat täysi-ikäisiä nuoria aikuisia.

Ulosajo tapahtui Koskelantien rampin kohdalla, pohjoiseen suuntaavilla kaistoilla. Ilmoitus hätäkeskukseen tuli hiukan kello 04 jälkeen. Auto vaurioitui kolarissa pahasti.

Poliisi epäilee auton kuljettajaa muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuoleman tuottamuksesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Rikosnimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan tapahtuneesta. Tapauksen tutkinnanjohtaja tiedottaa asiasta lisää myöhemmin, mikäli se on tarpeellista.

