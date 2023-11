Useampi kuin kolme neljästä suomalaisesta on Nato-myönteinen

Yli kolme neljästä (77 prosenttia) suomalaisesta suhtautuu myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen, paljastaa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tuore arvo- ja asennetutkimus.

Suomalaisten näkemykset ovat pysyneet vakaina Suomen jätettyä Nato-hakemuksen toukokuussa 2022. Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista suhtautuu liittokuntaan kielteisesti ja 14 prosenttia ottaa neutraalin kannan.

Enemmistö suomalaisista suhtautuu Nato-jäsenyyteen myönteisesti sukupuoleen, ikään, koulutukseen, sosioekonomiseen asemaan tai asuinpaikkaan katsomatta. Nato-myönteisyys on myös vahvaa kaikkien puolueiden kannattajaryhmissä.

Nato ja EU nähdään tärkeinä tekijöinä Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta, mutta myös Nato-jäsenyys nauttii laajempaa tukea.

Varauksellisimpia Nato-jäsenyyttä kohtaan ovat vasemmistoliiton kannattajat, joista puolet suhtautuu myönteisesti ja neljäsosa kielteisesti jäsenyyteen.

– Suomalaiset eivät ole tulossa vähäisimmissäkään määrin katumapäälle Nato-jäsenyyden suhteen, vaan päätös liittyä läntiseen puolustusliittoon on perusteellinen, toteaa aiheesta artikkelin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

Myös EU:n kannatus korkealla

Myös suhtautuminen Euroopan unioniin on kasvussa: EU-myönteisyys on noussut 68 prosenttiin. Se on kasvanut 18 prosenttiyksikköä kolmessa vuodessa.

Yli kaksi kolmasosaa (68 prosenttia) suomalaisista suhtautuu Suomen EU-jäsenyyteen myönteisesti. Kielteisen kannan ottaa 16 prosenttia, ja yhtä moni suhtautuu unioniin neutraalisti. EU-myönteisyys on kasvanut syksyn 2020 edellisistä pohjalukemista 18 prosenttiyksikköä. Kolme vuotta sitten suomalaisten epäilevämpiä EU-asenteita selitti muun muassa keskustelu elpymispaketista, mutta tämän jälkeen havaitun kannatuksen kohentumisen selittää kansainvälisen politiikan tilanteen kiristyminen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Perussuomalaisten äänestäjät ovat ainoa väestöryhmä, jossa enemmistö (52 prosenttia) suhtautuu EU-jäsenyyteen kielteisesti. Toisaalta reilu neljäsosa (27 prosenttia) heistäkin suhtautuu jäsenyyteen myönteisesti. Vielä kolme vuotta sitten, syksyn 2020 mittauksessa 74 prosenttia perussuomalaisista suhtautui kielteisesti EU:hun ja vain 10 prosenttia myönteisesti.

– Turvallisuus on kysymys, josta suomalaisilla on hyvin yhtenäiset näkemykset. Siksi Nato-jäsenyys nauttii varauksettomampaa tukea kuin EU, tiivistää Metelinen.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2045 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Tiedot kerättiin 15.–27.9.2023. Vastaajat edustavat manner-Suomen 18–79-vuotiasta väestöä.

Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla.

Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta.

EVAn arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.