Usea kaupunki nostaa ”parkkisakkoja” – tänne korotukset iskevät

Pysäköintivirhemaksut ovat nousemassa seitsemällä paikkakunnalla maaliskuusta lähtien, tiedottaa sisäministeriö.

Maksut nousevat Joensuussa, Savonlinnassa, Kangasalla, Nokialla, Lempäälässä, Keravalla ja Rovaniemellä 10. maaliskuuta lähtien. Muissa kunnissa ja kaupungeissa pysäköintivirhemaksu pysyy samansuuruisena kuin aiemmin.

Pysäköintivirhemaksu nousee Joensuussa 1. pysäköintimaksuvyöhykkeellä 50 eurosta 60 euroon, Savonlinnassa 45 eurosta 60 euroon, Kangasalla, Nokialla ja Lempäälässä 40 eurosta 50 euroon, Keravalla 50 eurosta 60 euroon sekä Rovaniemellä 40 eurosta ja kunnanosissa 1–18 ja 21 50 eurosta 60 euroon.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu on 20 euroa. Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.

Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin.

Asetus annetaan yleensä kerran vuodessa. Pysäköintivirhemaksun korottamista koskevan esityksen tekee yleensä kunta tai alueen poliisilaitos.