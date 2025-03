USA:sta uhkaus Venäjälle: Jos tulitaukoa ei tule, seuraukset ovat hirmuiset

Pitkän linjan republikaanisenaattori Lindsey Grahamin mukaan Moskova joutuu kärsimään, jos se ei suostu tulitaukoon Ukrainassa.

Graham kertoo X-palvelun päivityksessään aikovansa esittää senaatissa ”murskaavia” pakotteita ja tulleja Venäjälle vielä tällä viikolla. Hän jatkaa odottavansa aloitteelleen valtavaa tukea molemmista puolueista.

Graham kehuu ”Trumpin tiimiä” siitä, että se on saanut Ukrainan mukaan ideaan 30 päivän tulitauosta ja että se tavoittelee vahvasti ”kunniallista rauhansopimusta”.

Senaattorin mukaan on selvää, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi haluaa rauhaa ja että pallo on nyt Venäjällä, kuten Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on sanonut.

– Suhtaudun kovasti epäillen siihen, että Venäjä hyväksyisi tulitauon, ja epäilen, etteivät he myöskään halua lopettaa tätä sotaa. Zelenskyi on läpäissyt kokeen rauhan haluamisesta. [Vladimir] Putinin on nyt aika näyttää korttinsa.

– Jos he eivät halua rauhaa samalla tarmolla kuin Ukraina, ovat seuraukset hirmuiset, Graham uhkaa.

Kreml on kommentoinut Yhdysvaltojen ja Ukrainan esitystä 30 päivän tulitauosta niukkasanaisesti. Kremlin mukaan asiaan on vielä liian aikaista ottaa kantaa. Putinin tiedottaja Dmitri Peskov totesi keskiviikkona medialle Moskovan odottavan Yhdysvalloilta selvitystä Washingtonin ja Kiovan delegaatioiden Saudi-Arabiassa alkuviikosta käymistä neuvotteluista.

Venäjän halukkuutta suostua tulitaukoon on epäilty. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan taistelujen lopettaminen ainakin väliaikaisesti saattaisi kuitenkin myös kääntyä Venäjän eduksi.

Esimerkiksi arvostettu Venäjä-asiantuntija, professori Sam Greene on huomauttanut, että Yhdysvalloilla on enemmän vaikutusvaltaa Ukrainaan kuin Venäjään. Moskova saattaisi Greenen mukaan viedä neuvottelut tilanteeseen, jossa se saa kiristettyä ”diilistä” kaikin keinoin kiinni pitävän Valkoisen talon kautta myönnytyksiä Ukrainalta tulitauon jatkamiseksi.

Well done to the Trump Team for getting Ukraine on board with the 30-day ceasefire proposal and moving strongly toward an honorable peace deal. It is clear to me that President Zelensky is willing to make peace. As Secretary Rubio said, the ball is now in Russia’s court.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 12, 2025