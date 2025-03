Näin tulitauon ehdotukselle käy Moskovassa – ”Donald Trump joutuu pettymään”

Arvostettu Venäjä-asiantuntija Sam Greene luonnehtii tiistaita hyväksi päiväksi ukrainalaiselle diplomatialle.

Greene summaa Blueskyssä julkaisemassa arviossaan Saudi-Arabian neuvottelujen Kiovan ja Washingtonin delegaatioiden välillä päättyneen siihen, että Yhdysvallat palauttaa ase- ja tiedustelutukensa Ukrainalle vastineeksi valmiudesta tulitaukoon. Alueluovutuksiin Venäjälle tai mineraalisopimukseen Yhdysvaltain kanssa Ukrainan ei tarvinnut suostua.

Tämän jälkeen tilanne kuitenkin Greenen mukaan vaikeutuu. Edessä voi olla asetelma, jossa Moskova pääsee vaatimaan haluamiaan asioita vastineeksi tulitauon jatkamisesta ja Yhdysvaltain paine kohdistuu Ukrainaan, johon sillä on enemmän vaikutusvaltaa kuin Venäjään.

King’s College Londonin Venäjän politiikan professori Greene huomauttaa, että Yhdysvaltain linkkinä Venäjälle toiminut presidentti Donald Trumpin lähipiiriläinen, erityislähettiläs Steve Witkoff on todennäköisesti jo Moskovassa tai matkalla sinne. Nopeita tuloksia luvannut Trump joutuu kuitenkin professorin mukaan mitä todennäköisimmin pettymään.

– Kreml ei ole antanut mitään viitteitä siitä, että se olisi kiinnostunut tulitauosta – siltä on itse asiassa tullut runsaasti viestejä, joiden perusteella se ei ole. Vaikka kaikki tämä voikin olla uhittelua, he todennäköisesti yrittävät panna Washingtonin kiemurtelemaan niin diilin nopeudesta kuin muodostakin.

Tässä piilee vaara Ukrainalle.

Sam Greene muistuttaa Trumpin ajattelevan, että hänellä on paljon enemmän vaikutusvaltaa Kiovaan kuin Moskovaan.

– Venäjän haluttomuus tehdä yhteistyötä kanavoituu siis todennäköisesti amerikkalaisten kasvavaksi turhautumiseksi Ukrainaa kohtaan.

Professorin mukaan Ukrainan pitääkin olettaa, että Yhdysvallat voi jälleen vetää tukensa pois helpostikin.

– Euroopassa tuskaillaankin kaikessa hiljaisuudessa siitä, että halu omata vaikutusvaltaa Ukrainaan on eräs pääsyy siihen, että Washington perui päätöksensä [Ukrainan] tuen pois vetämisestä niin nopeasti.

Euroopan ykkösasiana pitäisi Greenen mielestä olla vähentää Ukrainan riippuvuutta amerikkalaisesta tuesta erityisesti tiedustelutiedon ja ilmapuolustuksen osalta.

– Ukrainan puolustuksen vahvistaminen Venäjän hyökkäyksiä vastaan vaatii nyt myös Ukrainan vahvistamista amerikkalaista taktikointia vastaan.

Sam Greene arvioi, että vaikka Venäjä todennäköisesti kieltäytyykin tulitauosta, suostumista ei kuitenkaan voi sulkea pois. Moskovassa saatetaan hänen mukaansa hyvinkin tulla siihen tulokseen, että tulitauko palvelee nyt sen etua.

Greene muistuttaa Venäjän tavoitteena olevan Ukrainan hallitseminen tavalla tai toisella. Mikäli tätä ei voida saavuttaa taistelukentän kautta, voi Venäjä hyvinkin olla myöntyväinen tilanteeseen, jossa se voi ainakin tilapäisesti käyttää valtaa Ukrainaan uuden hyökkäyksen uhan kautta.

Sota on käynyt Venäjälle kalliiksi, eikä rintamalinja ole liikkunut merkityksellisesti yli vuoteen järisyttävistä venäläistappioista huolimatta.

– Tulitauko voisi antaa Venäjälle sen tason vallan Ukrainaan, jota se etsiikin, jos ehdot eivät luo todellista pidäkettä hyökkäyksen jatkamiselle, Sam Greene jatkaa.

Eurooppalaisessa keskustelussa on pyöritelty viime aikoina jonkinlaista rauhanturvaoperaatiota Ukrainaan. Venäjä on tyrmännyt ajatukset ykskantaan.

Mikäli Moskova tulee siihen lopputulokseen, että Eurooppa on tässä tosissaan, saattaa se professorin mukaan suostua tulitaukoon ennen kuin ”Eurooppa saa itsensä järjestykseen”, ja sitten jatkaa tekemällä eurooppalaisten joukkojen poissa pysymisestä ehdon tulitauon jatkamiselle. Tähän Valkoinen talo taas saattaisi hyvinkin suostua, jotta Trumpin ”diili” Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa ei vaarannu.

Tämän takia Euroopan maiden pitäisi Greenen mielestä pystyä järjestämään jonkinlainen pieni rauhanturvajoukko Ukrainaan heti kun taistelut loppuvat ja ennen kuin Yhdysvallat tai Venäjä pääsevät asettumaan operaation tielle.

– Mitä ikinä seuraavaksi tapahtuukaan, tulee Washington mitä todennäköisimmin jatkamaan sitoutumistaan Venäjä-suhteiden normalisointiin. Jos tulitauko saadaan tai jos se edes alkaa näyttää mahdolliselta, on odotettavissa, että [Venäjän] jäädytettyjen varojen asia nostetaan pöydälle.

Venäläisiä varoja on hyökkäyssodan takia jäädytettynä lännessä noin 300 miljardia euroa. Sam Greene huomauttaa, että vaikka noin 80 prosenttia varoista on Euroopassa, ei tämä ole estänyt Yhdysvaltoja pohtimasta, mitä niille tulisi tehdä. Professori pitää täysin mahdollisena, että Donald Trump voi yrittää palauttaa rahat, jos hän ajattelee tämän olevan polku Venäjä-suhteiden nollaamiseen.

Tämän takia Euroopan pitäisi Greenen mukaan ottaa varat kokonaan pois pöydältä.

Professori kehottaakin Euroopan johtajia pitämään mielessä, että heillä on vastassaan kaksi presidenttiä, jotka pärjäävät nimenomaan olemalla arvaamattomia ja ajavat vastapuolensa toimettomuuteen kaappaamalla niiden huomion kokonaan.

– Tehokas eurooppalainen vastaus vaatii siten, että keskustelu siitä, mitä Trump tai Putin seuraavaksi tekee, pannaan sivuun ja keskitytään siihen, mitä Euroopan itse on tehtävä Ukrainan ja koko mantereen turvallisuuden ja vakauden takaamiseksi.

Today was a good day for 🇺🇦 diplomacy: 🇺🇸 arms and intel support are restored, political pressure shifts to 🇷🇺, at the cost of a notional commitment to a ceasefire, with no territorial concessions and, as yet, no minerals deal.Things get harder from here, though.(A 🧵)/1

