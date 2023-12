USA:sta ohjusjärjestelmä Baltiaan – vahvistaa Itämeren puolustusta

Latvia on päättänyt vahvistaa Itämeren rannikon puolustusta hankkimalla meritorjuntaohjusjärjestelmän, jonka toimittavat norjalaisyhtiö Kongsberg ja yhdysvaltalainen Raytheon.

Hankinnan kokonaisarvo on Latvian puolustusministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan yli 95 miljoonaa euroa.

– Arvostamme suuresti Yhdysvaltojen panosta kansallisen turvallisuutemme hyväksi aikana, jolloin maailma kohtaa erilaisia geopoliittisia haasteita. Merellinen rannikkopuolustusjärjestelmä laajentaa asevoimiemme käytettävissä olevia suorituskykyjä olennaisena osana kansallista puolustustamme, Latvian puolustusministeri Andris Sprūds sanoo.

– Ilmoitus on Yhdysvaltojen ja Latvian pitkäaikaisen turvallisuusyhteistyön tärkeä virstanpylväs. Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että demokraattisten maiden on vartioitava rinta rinnan suvereniteettiaan, arvojaan ja vapauttaan, Yhdysvaltain Riian-suurlähettiläs Christopher Robinson toteaa.

Yhdysvallat tukee Latvialle vuonna 2027 toimitettavan ohjusjärjestelmän hankintaa kattamalla 70 prosenttia sen kokonaiskustannuksista. Latvian parlamentti vahvisti viime vuonna lain, joka mahdollistaa maan puolustusmenojen nostamisen 2,5 prosentin bkt-tasolle vuoteen 2025 mennessä.

Hankittava Naval Strike Missile Coastal Defence System -järjestelmä mahdollistaa iskemisen maa- ja merimaaleihin jopa 185 kilometrin etäisyydellä, millä on epäilemättä merkitystä esimerkiksi Ruotsille kuuluvan Gotlannin puolustamisen kannalta.

Vastaavia järjestelmiä on jo entuudestaan muun muassa Norjan, Saksan, Puolan, Britannian, Alankomaiden, Romanian, Kanadan ja USA:n asevoimien käytössä.