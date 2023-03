USA:ssa toistellaan vääriä väitteitä Volodymyr Zelenskyin sanomisista

Viraaliksi levinnyt video Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyistä antaa virheellisesti ymmärtää, että hän vaati amerikkalaisia lähettämään poikansa ja tyttärensä taistelemaan Ukrainan sotaan.

Kontekstista irrotettua 19 sekunnin videota on katsottu miljoonia kertoja Twitterissä, ja yhdysvaltalainen poliitikko toisti kumottu tarinan tällä viikolla Conservative Political Action Conferencen vuosittaisessa republikaanien kokouksessa.

Videoleikkeessä Zelenskyi puhuu tiedotustilaisuudessa viime viikolla, kun tulkki kääntää hänen sanansa englanniksi:

”Yhdysvaltojen on lähetettävä poikansa ja tyttärensä, täsmälleen samalla tavalla kuin me lähetämme, heidän poikansa ja tyttärensä sotaan. Ja heidän on taisteltava, koska puhumme NATOsta. Ja he kuolevat, Jumala varjelkoon, koska se on kauhea asia”, Ukrainan johtaja sanoo.

Yhdysvaltain Ukrainalle antaman sotilaallisen ja taloudellisen tuen arvostelijat vastustivat sanoja ja väittivät, että Zelenski vaati Yhdysvaltoja lähettämään nuoria puolustamaan Ukrainaa Venäjän jatkuvalta hyökkäykseltä.

Zelenskyi ei kuitenkaan sanonut, että amerikkalaisten on taisteltava tai kuoltava Ukrainassa. Ennusti, että jos Ukraina häviää sodan Venäjää vastaan, Moskova etenee Naton jäsenmaihin Baltiassa, ja joihin Yhdysvaltain on lähetettävä joukkoja puolustamaan niitä.

Jättämällä pois kontekstin, jossa Zelenskyi keskusteli tästä hypoteettisesta tilanteesta, vääristyi asian todellinen merkitys. Videoleikkeen leviämisen jälkeen sen ovat tarkistaneet muun muassa CNN, Reuters ja BBC.

Väärät väitteet videon sisällöstä ovat kuitenkin yhä liikkeellä. Perjantaina republikaaniedustaja Marjorie Taylor Greene sanoi, että hänen puolueellaan on velvollisuus suojella lapsia. Hän listasi lapsiin kohdistuvia oletettuja uhkia ja viittasi ”Zelenskyin sanoneen, että hän haluaa poikamme ja tyttäremme kuolevan Ukrainassa”.