USA:n YK-suurlähettiläs: Wagnerin mahdolliset iskut tulkitaan Venäjän tekemiksi

Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield sanoo, että Wagner-palkkasotilasarmeijan muodostama uhka tunnistettiin jo kauan ennen kuin Wagnerin juhannuskapina nousi otsikoihin.

Thomas-Greenfield piti maanantaina New Yorkissa tiedotustilaisuuden ulkomaiselle medialle. Aiheena oli kansainvälinen ruokaturva ja sen vaarantuminen Venäjän vetäydyttyä Mustanmeren viljasopimuksesta.

Puolalainen toimittaja kysyi Thomas-Greenfieldiltä, kuinka huolissaan Yhdysvallat on Wagnerin joukoista Valko-Venäjällä lähellä Puolan rajaa, ja ovatko ne hänen mielestään uhka Natolle.

Thomas-Greenfield totesi, että Wagner aiheuttaa huolta ja on uhka ”meille kaikille.” Suurlähettilään mukaan Wagner-joukot toimivat Venäjän hallinnon puolesta, vaikka eivät suoraan hallituksen alaisena.

– Meidän täytyy varmistaa, että viesti on selvä. Mikä tahansa Wagner-joukkojen hyökkäys tullaan näkemään Venäjän hyökkäyksenä, linjasi Thomas-Greenfield.

Viljasopimuksen mahdollisesta jatkosta suurlähettiläs kommentoi, että sopimus on ollut äärimmäisen tärkeä Afrikan maille ja Lähi-Idälle, eikä se ole helposti korvattavissa muilla vientiyhteyksillä.

Viljan mahdollinen kuljettaminen sota-aluksissa tai sotalaivaston saattueissa ei hänen mukaansa ratkaise sitä logistista kysymystä, että Ukrainasta on sopimuksen avulla tuotu tuhansia tonneja ruokaa.

– Tiedän, että neuvottelut jatkuvat kulisseissa, Thomas-Greenfield kertoi ja totesi, että Yhdysvallat tukee YK:ta, Turkkia ja muita tahoja, jotka yrittävät saada sopimusta jatkumaan Venäjän kanssa.

– Rohkaisemme noihin keskusteluihin. Rohkaisemme muita laittamaan painetta Venäjälle palata sopimukseen, hän jatkoi.

Esiin nostettiin myös kysymys Mustanmeren viime viikkoina kiristyneestä tilanteesta.

– Venäjä on sanonut suoraan, että he saattavat iskeä siviililaivoihin Mustallamerellä. Tämä ei ole toimintaa, jota voisi odottaa [YK:n] turvallisuusneuvoston pysyvältä jäseneltä. He rikkovat kaikkia normeja ja YK:n perussopimuksen arvoja ja nämä toimet kaikkien pitäisi laajasti tuomita, Thomas-Greenfield totesi.