USA:n ulkoministerin mukaan Ukraina tarvitsee pelotteita

– Ukraina tarvitsee pelotteita. Euroopan rooli neuvotteluissa on epäselvä, mutta pakotteet ja turvallisuussitoumukset ovat tärkeitä. Yhdysvaltain mineraalisopimus ei ole turvallisuustakuu, mutta se sitoo Yhdysvaltojen edut Ukrainaan, ulkoministeri Marco Rubio sanoi.

Hänen mukaansa tavoitteena on pitkäaikainen turvallisuus.

– Tulitauko ei merkitse mitään, jos sota jatkuu muutaman vuoden kuluttua. Ukraina tarvitsee todellista pelotteita. Jokaisella maalla on oikeus puolustaa itseään, ja sen on oltava osa keskustelua, Rubio totesi.

– Eurooppalaiset pakotteet, jäädytetyt varat ja turvallisuussitoumukset ovat osa kaikkia neuvotteluja. Heidän (EU:n) roolinsa jää nähtäväksi.

Rubio sanoi, ettei ”raketteja, ei ohjuksia, ei luoteja, ei tykistöä”.

– Ampuminen loppuu, puhe alkaa. Siten (neuvottelut) muutetaan konkretiaksi.

Ulkoministerin mukaan mineraalisopimus auttaa molempia maita.

– Vahvempi talous antaa Ukrainan rahoittaa puolustustaan. Se ei ole turvallisuustakuu, mutta jos Yhdysvalloilla on taloudellinen intressi, sen suojeleminen on Ukrainan edun mukaista.

Hän huomautti, että nykyaikaista sodankäyntiä on vaikea piilottaa

– Satelliitit ja valvonta näkevät kaiken. Jos tulitauko syntyy, molempien osapuolten on sovittava, kuka sitä valvoo. Valvonta on avainasemassa.

Rubion mukaan Yhdysvallat ei aseista Venäjää.

– Kaikki sanktiot pysyvät voimassa. Ei mitään järkeä uhkailla ennen kuin he vastaavat. Jos he kieltäytyvät, arvioimme ja mukautamme toimemme. Tavoitteena on kestävä rauha.

Rubio on Ukraine: No public negotiation. Ceasefire means nothing if war returns. Ukraine needs deterrence. Europe’s role in talks is unclear, but sanctions and security commitments matter. U.S. minerals deal isn’t a security guarantee, but it ties U.S. interests to Ukraine. 1/ pic.twitter.com/S7LHFnLH6B

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 12, 2025