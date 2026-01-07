Verkkouutiset

Marco Rubio. AFP / LEHTIKUVA / KEVIN DIETSCH

USA:n ulkoministeri rauhoittelee puheita Grönlannista

Marco Rubion mukaan retoriikalla painostetaan Tanskaa.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi maanantaina suljetussa tilaisuudessa kongressin johdolle, että Donald Trumpin hallinnon viimeaikaiset uhkaukset eivät viittaa välittömään hyökkäykseen, vaan tavoitteena on ostaa Grönlanti Tanskalta, lähteet kertovat Wall Street Journal -lehdelle.

Grönlannista puhuttiin tilaisuudessa, jossa ulkoministeri, puolustusministeri Pete Hegseth ja asevoimien komentaja Dan Caine informoivat kongressin johtoa Venezuelan tilanteesta.

Ulkoministeri Rubio kommentoi mukaan tilaisuudessa asiaa sen jälkeen, kun senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer oli kysynyt, aikooko Trumpin hallinto käyttää sotilaallista voimaa muissakin paikoissa, kuten Meksikossa ja Grönlannissa. Rubio rauhoitteli ajatusta siitä, että Yhdysvallat valtaisi Grönlannin voimakeinoin. Kovalla retoriikalla painostetaan Tanskaa, lähteet kertovat ulkoministerin kertoneen.

Trump on vaatinut toistuvasti Grönlantia Yhdysvaltain hallintaan, jotta arktista aluetta voidaan suojella nykyistä paremmin Venäjältä ja Kiinalta. Puheissa on esiintynyt myös tavoite siitä, että Yhdysvallat pääsisi kiinni Grönlannin kriittisiin mineraaleihin.

Tanskan hallitus on vastannut vaatimuksiin kertomalla, että Yhdysvallat voisi sijoittaa lisää joukkoja Grönlantiin ja hankkia uusia ja parempia kaivosoikeuksia. 

