USA:n tukileikkaukset viemässä avun yli 600 000 väkivallan uhrilta

Yhdysvaltojen YK:n väestörahastolle (UNFPA) myöntämien rahoitusosuuksien keskeyttäminen voi vaikuttaa noin 640 000:een Ukrainassa asuvaan naiseen ja tyttöön.

Ukrainalaiset naiset ovat menettämässä pääsyn moniin psykososiaalisiin ja taloudellisiin tukiohjelmiin, turvallisiin tiloihin ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan puuttumiseen tähtääviin palveluihin, toteaa YK maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Myös pakolaisten suojelu ja sodasta kärsivien yhteisöjen tukeminen heikkenee.

– Sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseen ja siihen vastaamiseen tarkoitetut keskeiset terveyspalvelut, naisjohtoisten järjestöjen tukeminen ja naisten taloudellista voimaantumista edistävät ohjelmat ovat vaarassa lakkauttaa, mikä vaarantaa vakavasti miljoonien ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin, YK lisää.

YK:n arvioiden mukaan seksuaalisen, perheväkivallan ja muun sukupuoleen perustuvan väkivallan tapausten määrä Ukrainassa on kolminkertaistunut Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. Yhteensä noin 2,4 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on naisia ja tyttöjä, tarvitsee palveluja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi ja sen aiheuttamien haittojen korjaamiseksi. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat maansisäiset pakolaiset eli ukrainalaiset, jotka ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa sotatoimien tai Venäjän valtauksen vuoksi.

UNFPA:lla on Ukrainassa 87 liikkuvaa tiimiä, joista noin viittäkymmentä on rahoittanut Yhdysvaltojen hallinto. Nämä ”psykososiaalisen tuen ambulanssit” esimerkiksi auttavat majoittamaan pahoinpideltyjä naisia, antavat kriisiapua ja auttavat heitä pääsemään tukipalvelujen piiriin. Työn liikkuva luonne on tärkeää, koska heidän asiakkaansakin liikkuvat paikasta toiseen.

– Lähes kaksi kolmasosaa Ukrainan kotitalouksista raportoi ahdistuksesta, masennuksesta tai vakavasta stressistä. Ilman asianmukaista neuvontaa ja hoitoa trauman kierre voi siirtyä tuleville sukupolville, mikä voi johtaa pitkäaikaisiin ja laajalle levinneisiin haittoihin yhteisössä, YK kertoo.