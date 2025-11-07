USA:n tukikohtaan tuli mysteeripaketti, useita ihmisiä sairastunut

Yhdysvaltain Marylandissa sijaitsevaan sotilastukikohtaan saapui torstaina epäilyttävä paketti. Sen avaamisen jälkeen useita ihmisiä sairastui ja joutui sairaalaan, kertoo CNN.
Washington D.C:n kupeessa sijaitseva ilmavoimien ja merivoimien tukikohta Joint Base Andrews kertoi tiedotteessa, että tukikohdan yksi rakennus sekä siihen yhteydessä oleva toinen rakennus evakuoitiin, kun henkilö oli avannut epäilyttävän paketin. Sisällä oli tuntematonta valkoista jauhetta.
Talojen ympäristö eristettiin. Paikalle saapuneiden pelastusviranomaisten mukaan välitöntä vaaraa ei ollut, mutta tutkinta asiassa on käynnissä.
Kuitenkin useita ihmisiä siirrettiin tukikohdan lääkäriasemalle, kaksi tutkinnasta perillä olevaa lähdettä sanoo. Tarkempaa tietoa heidän oireistaan tai niiden vakavuudesta ei toistaiseksi ole.
Vaarallisten aineiden torjuntaan erikoistunut yksikkö Hazmat ei alustavassa kenttätestissään havainnut ainetta myrkylliseksi.
Lähetys avattiin rakennuksessa, jossa sijaitsee Ilmakaartin valmiuskeskus. Rakennuksen yksi huone on yhä suljettuna. Lähetyksessä oli mukana myös poliittista propagandaa, CNN:lle kerrotaan.
Yhdysvaltojen korkein johto käyttää Andrewsin lentotukikohtaa jatkuvasti matkoillaan eri puolille maata. Presidentti Donald Trump oli siellä edellisen kerran keskiviikkona.