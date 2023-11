USA:n tiedustelu vahvistaa: Hamasilla komentokeskus Al-Shifan sairaalan alla

Terroristijärjestö Hamasilla on komentokeskus Al-Shifan sairaalan alla, vahvistaa yhdysvaltalainen tiedustelulähde uutiskanava CNN:lle.

Lähteen mukaan Hamas käyttää sairaalalle tarkoitettua polttoainetta, ja terroristijärjestön taistelijat ryhmittyvät säännöllisesti sairaalaan ja sen ympäristöön. Al-Shifa on Gazan suurin sairaala.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan kertoi CNN:lle jo sunnuntaina, että Hamas hyödyntää sairaaloita ja siviilien tiloja aseidensa varastointiin ja taistelijoidensa majoitukseen.

Hamas ja Al-Shifan sairaalan viranomaiset ovat kiistäneet, että sairaalaa käytettäisiin komentokeskuksena.

YK:n ja kansainvälisten järjestöjen kritiikistä huolimatta Israel on sanonut olevansa oikeutettu sotilaallisiin toimiin Al-Shifan sairaalan lähistöllä. Sairaalan ympäristössä on käyty taisteluita, joissa useiden potilaiden on kerrottu kuolleen.

– Täällä ei ole enää vettä, ruokaa eikä maitoa lapsille ja vauvoille. Tilanne sairaalassa on katastrofaalinen, kommentoi sairaalan johtaja Muhammad Abu Salmiya tilannetta maanantaina CNN:lle.

Israelin mukaan potilaat kyettäisiin evakuoimaan sairaalasta.

– Ei ole mitään syytä, miksi emme pystyisi tuomaan potilaita sieltä ulos sen sijaan, että annamme Hamasin käyttää sairaalaa komentokeskuksena terroristiseen tarkoitukseen, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kommentoi CNN:lle.

Israelin hallitus on ilmoittanut luoneensa evakuointikäytäviä ja pyytänyt siviileitä poistumaan niitä pitkin toimittaakseen polttoainetta.

Hamasin kontrolloiman terveysministeriön johtaja Munir Al-Bursh sanoi maanantaina, että Al-Shifan sairaalan henkilökunta on kieltäytynyt Israelin evakuointikäskystä, koska he pelkäävät potilaiden hengen puolesta.

– Jos potilaat siirretään, he kuolevat matkalla. Tämä on ongelma. Puhumme noin 700 potilaasta, Al-Bursh kertoi CNN:lle.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Al-Shifan sairaala on ollut ilman sähköjä kolme päivää.