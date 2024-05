Tutkija oudoksuu Tarja Cronbergin Kaliningrad-väitettä – ”Paljastettiin infosodaksi jo vuosi sitten”

Aleksanteri-instituutin professori Veli-Pekka Tynkkynen ihmettelee vihreiden ex-puheenjohtajan ja ministerin Tarja Cronbergin selitystä Kaliningradin seminaarimatkalleen. Cronberg sanoi Iltalehdessä, ettei tiennyt Baltic Platformin Immanuel Kant -seminaarin olevan Venäjän vaikuttamisoperaatio ja että hän ehdottomasti ei osallistuisi sellaisiin.

– Tarja Cronberg väittää, ettei osallistuisi tilaisuuksiin, joissa länsiasiantuntijoita käytettäisiin Venäjän infovaikuttamisessa. Kuitenkin jo vuosi sitten Baltic Platform -tilaisuus, johon Cronberg nyt osallistui, paljastettiin osaksi Venäjän infosotaa, Tynkkynen kommentoi X-alustalla.

Cronberg toimii tutkijana Tukholman rauhantutkimusinstituutti Siprissä sekä vierailevana professorina Aleksanteri-instituutissa.

Tynkkynen on jakanut eurooppalaisen tutkivan journalismin ryhmän VSquaren jutun viime vuoden keväältä, jossa ruoditaan Baltic Platformin syntyä Kremlin ohjauksessa. Foorumi on alun perin kehitelty Venäjällä Itämeren ympäristönsuojelun ympärille, vaikka tosiasiassa tarkoitus on nostattaa Baltiassa, Saksassa ja Suomessa Nato-vastaisia mielipiteitä.

Moskova halutaan esittää aloitteentekijänä ja ensin käyttää näennäisen viattomia ja ei-poliittisia aihepiirejä, toteaa Liettuan yleisradio LRT jutussaan.

– Baltic Platformin varsinainen tarkoitus on levittää narratiivia Baltian ”militarisoinnista” ja esittää sen vastakohtana Venäjän ”rauhanomaiset ja kaikkia hyödyttävät ratkaisut”, jotka perustuisivat rauhaan ja hyviin naapuruussuhteisiin, LRT kuvaa.

Tynkkynen ottaa myös kantaa SDP:n Erkki Tuomiojan kommentteihin. Entinen ulkoministeri puolusti Cronbergiä sanomalla, että kaikkia tutkijakontakteja ei kannata laittaa jäihin venäläisten kanssa.

– Cronbergia tukee Erkki Tuomioja väittäen, ettei ole järkevää kaikkia tutkimuskontakteja katkoa. Ontuva väite, koska yhteyksiä voi ylläpitää muutenkin kuin [Vladimir] Putinin propagandatilaisuuksiin osallistumalla. Kuten muun muassa meidän ja moni muu tutkimustiimi tekee, sanoo Venäjän ympäristö -tutkimusryhmää johtava Tynkkynen.

– Oma tarinansa on se, että Cronberg on puhunut tilaisuuksissa juuri sitä, mitä Venäjä tahtoo. Ei ole yllätys, että hänet sinne kutsuttiin – venäläisrahalla. Tutkijoilla on vapaus valita fooruminsa, mutta vapaus tuo myös vastuun. Tutkimuksen vinoumia ja poliittisuutta voisi pohtia, Tynkkynen toteaa.

