USA:n tiedustelu määrättiin juuri kyttäämään Grönlannin itsenäisyysliikettä

Yhdysvaltain tiedustelupalveluille on annettu käsky suunnata tiedustelutoimintaansa Grönlantiin. Tätä pidetään merkkinä siitä, että presidentti Donald Trump pyrkii päättäväisesti hankkimaan tämän Tanskalle kuuluva alueen Yhdysvaltojen haltuun.

Wall Street Journalin (WSJ) mukaan kansallisen tiedustelupalvelujohtajan Tulsi Gabbardin alaisuudessa työskentelevät korkean tason virkamiehet antoivat ohjeen virastojen johtajille tiedustelutiedon keräyksen painopisteitä ohjaavassa viestissä. Tällaiset viestit auttavat yleensä asettamaan tiedustelutoiminnan prioriteetteja ja ohjaamaan resursseja ja huomiota tärkeisiin kohteisiin.

Kansallinen tiedustelupalvelutoimisto DNI on keskusyksikkö, joka ohjaa erillisten tiedustelupalveluiden toimintaa. WSJ:n tietojen mukaan ohjausviestin vastaanottajissa olivat ainakin keskustiedustelupalvelu (CIA), puolustustiedustelupalvelu (DSA) ja kansallinen turvallisuusvirasto (NSA). WSJ:n mukaan viestissä kehotettiin palveluiden päälliköitä painottamaan tiedonhankinnassa Grönlannin itsenäisyysliikettä ja sen suhtautumista Yhdysvaltojen pyrkimyksiin hankkia resursseja saarelta. Lehden tiedustelulähteet sanovat, että noin 56 000 asukkaan arktinen saari ei ole historiallisesti ollut Yhdysvaltojen tiedustelun kohteena.

Asiasta WSJ:ia lainaten kertova brittilehti The Guardian huomauttaa, että tiedustelun suuntaaminen huolestuttaa entisestään Tanskaa, joka on Yhdysvaltojen liittolainen ja Naton jäsen. Tanska on toistuvasti vannonut, ettei saarta voida myydä tai muuten antaa Yhdysvaltojen liittää sitä itseensä. Grönlannilla on autonominen asema, ja Tanska aikoo käyttää 1,5 miljardia dollaria sen suojelemiseen.

Presidentti Trump puntaroi mahdollisuutta ottaa Grönlanti haltuun jo ensimmäisellä presidenttikaudellaan. Viikonloppuna NBC-kanavalle antamassaan haastattelussa Trump kieltäytyi sulkemasta pois voimakeinojen käyttämistä 836 000 neliökilometrin alueen valtaamiseksi.

– En sano, että aion tehdä niin, mutta en sulje pois mitään, Trump sanoi ja jatkoi, että he tarvitsevat Grönlantia ”kipeästi”. Syynä on Trumpin mukaan kansainvälinen turvallisuus.

WSJ:lle uutta tiedonkeräyksen painopistettä kommentoinut tiedustelupalvelujohtaja Tulsi Gabbard suuttui ja syytti lehteä presidentin arvovaltaa nakertavan ”deep staten” tukemisesta ja laittomasta toiminnasta.

Huhtikuussa Nato-kokouksessa Brysselissä Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi, että grönlantilaiset ovat tehneet selväksi että he haluavat olla itsenäisiä eivätkä he halua kuulua Tanskaan. Tammikuussa tanskalaisen ja grönlantilaisen lehden yhdessä tilaaman mielipidekyselyn mukaan 85 prosenttia grönlantilaisista ei halua saaren irtautuvan Tanskasta ja liittyvän Yhdysvaltoihin.