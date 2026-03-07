USA:n tiedustelun mukaan Kiina voi tulla Iranin avuksi

Yhdysvaltalaisen tiedustelutiedon mukaan Kiina saattaa olla aikeissa ryhtyä avustamaan Irania taloudellisesti ja materiaalisesti, asiaa tuntevat lähteet kertovat CNN:lle. Kiina on toistaiseksi pysytellyt konfliktin ulkopuolella, mutta vaakakupissa painaa nyt etenkin Iranin öljy. Iran on Kiinan suurimpia öljyntoimittajia.

Siinä missä Venäjän kerrotaan toimittaneen Iranille maalitustietoja hyökkäysten tekemiseksi yhdysvaltalaissotilaita vastaan, kuvaillaan Kiinan tukea Iranille hienovaraisemmaksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kiina on tuessaan varovaisempi. Se haluaa sodan päättyvän, koska se vaarantaa heidän energiansaantinsa, yhdysvaltalaislähde kertoo.

Kiina voi CNN:n lähteiden mukaan tukea Irania taloudellisesti, mutta myös toimittamalla maalle varaosia ja ohjuskomponentteja. CIA ja Kiinan Washingtonin-lähetystö eivät ole kommentoineet väitteitä.