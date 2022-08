USA:n senaattori varoittaa Kiinaa raivosta

Floridan republikaanisenaattori Marco Rubio varoittaa Twitterissä Kiinan johtoa.

– Rukoilen, että Kiinan kommunistisen puolueen johtajat muistavat vanhan mutta viisaan neuvon: 当愤怒生起时, 想想后果 (“Kun raivo kasvaa, mieti seurauksia”). Meillä on ehkä syviä sisäpoliittisia erimielisyyksiä, mutta vastaamme murtamattomalla yhtenäisyydellä, jos meitä uhataan ulkomailta.

Kiinan ulkoministeriö on varoittanut ”vakavilla seurauksilla”, jos Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vierailee Taiwanissa Aasian-kierroksellaan.

Aiemmin Kiinan kansantasavallan johtaja Xi Jinping varoitti Yhdysvaltoja ”leikkimästä tulella” Taiwanin kanssa.

Taiwan eli Kiinan kansallinen tasavalta on Yhdysvaltojen vanha liittolainen siitä lähtien, kun Kiinan sisällissodassa vuonna 1949 kommunisteille hävinnyt Kiinan presidentti Tšiang Kai-šek pakeni armeijansa ja Kuomingtang-puolueensa kanssa Taiwanin saarelle

I pray leaders of the Communist Party of #China will remember ancient but wise advice

当愤怒生起时,想想后果 (“When anger arises think of the consequences”)

We may have deep domestic political differences,but we will respond with unbreakable unity if threatened from abroad

— Marco Rubio (@marcorubio) August 1, 2022