”Presidenttikin tarvitsee oman puolueensa tuen”

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Mike Pence arvosteli taannoin presidentti Donald Trumpin vihjailevaa kommenttia, jonka mukaan Venäjän hyökkäys on Ukrainan omaa syytä.

– Herra presidentti, Ukraina ei aloittanut tätä sotaa. Venäjä aloitti provosoimattoman ja brutaalin hyökkäyksen, joka on vaatinut satojentuhansien ihmisten hengen. Rauhan tie on rakennettava totuuden varaan, Trumpin ensimmäisen kauden aikana varapresidenttinä toiminut Pence kirjoitti X:ssä.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) kuvailee Pencen kirjoitusta merkittäväksi, koska se tuli Trumpin oman puolueen eli republikaanien riveistä.

– Jos aiemmin ihmettelin demokraattien hiljaisuutta, niin olen toki kyllä odotellut tätäkin, että koska republikaaneista uskalletaan avata suu ja sanoa Trumpille, että ei tilanne ole tämä mitä väität, eikä maailma ole tällainen missä elät, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

– Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka Yhdysvalloissa presidentillä on merkittävä valta ja mahdollisuus tehdä paljon, niin hänkin tarvitsee moneen oman puolueensa tuen. Tässä valossa Trumpin momentum on ainakin nyt ennen välivaaleja, mutta toki oman puolueen tuen hän tarvitsee nytkin senaatissa ja kongressissa, hän jatkaa.

Heinonen toteaa, että Yhdysvalloissa edustajainhuoneen ja senaatin pitää hyväksyä lait, jotka presidentti hyväksymisten jälkeen allekirjoittaa. Trump siis tarvitsee parlamentaarikoiden tuen, vaikka hän voi toki käyttää myös niin sanottuja presidentin määräyksiä.

– Näiden määräysten lainvoimaisuudesta päättäisivät sitten tuomioistuimet ja korkein oikeus. Tie olisi ainakin vaikeampi kuin normaali lainsäädäntöreitti, Heinonen toteaa.

Mr. President, Ukraine did not “start” this war. Russia launched an unprovoked and brutal invasion claiming hundreds of thousands of lives. The Road to Peace must be built on the Truth.🇺🇸🇺🇦 “Russia Invades Ukraine in Largest European Attack Since WWII” @FoxNews (February 24,… pic.twitter.com/HsWGdyCGOz — Mike Pence (@Mike_Pence) February 19, 2025

Three years ago today, Russia launched an unprovoked, brutal invasion of Ukraine. A few short weeks later, @KarenPence and I travelled with @SamaritansPurse and witnessed firsthand the flood of women and children fleeing the Russian onslaught near the Ukrainian border. We will… pic.twitter.com/n6RlsfcGEL — Mike Pence (@Mike_Pence) February 24, 2025