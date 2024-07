USA:n merijalkaväen sotilaat harjoittelevat Suomessa

Yhdysvaltain merijalkaväen II Marine Expeditionary Force -yksiköistä koostuva osasto on saapunut Suomeen harjoittelemaan Uudenmaan prikaatin kanssa elokuun loppuun asti.

Merivoimien tiedotteen mukaan noin 60 henkilön joukko sijoitetaan Uudenmaan prikaatiin Dragsvikiin, missä se toimii pääosin prikaatin harjoitusalueilla.

Rajat ylittävä harjoitustoiminta on osa Suomen ja USA:n kahdenvälistä yhteistyötä. Uudenmaan prikaatilla on pitkä kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä, ja viime vuosina yhteistyö amerikkalaisten kanssa on tiivistynyt.

– Olemme iloisia, että Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaat jatkavat yhteistyötä kanssamme. Uudenmaan prikaati on rakentanut vakiintuneen ja toimivan tukiorganisaation, jotta voimme vastaanottaa ja isännöidä liittolaisten vierailevia joukkoja. He tuovat mukanaan uusia suorituskykyjä, jotka mahdollistavat yhteistyön jatkamisen ja kehittämisen, kertoo Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkö, komentaja Pekka Snellman.

Toinen Yhdysvaltain merijalkaväen osasto saapuu Dragsvikiin myöhemmin tänä vuonna, jolloin se osallistuu Merivoimien Freezing Winds 24-pääsotaharjoitukseen marraskuun lopussa.