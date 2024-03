USA:n komentaja: Emme ole kohdanneet tällaista uhkaa sitten toisen maailmansodan

Yhdysvaltain Tyynenmeren alueen joukkoja viimeisten kolmen vuoden aikana komentanut amiraali John Aquilino arvioi alueen jännitteiden lisääntyneen merkittävästi.

Aquilino sanoi senaatin asevaliokunnan kuulemisessa, että Kiinan toimet ja retoriikka ovat muuttuneet paljon vihamielisemmiksi.

Kiina on vaatinut itselleen laajoja alueita Etelä-Kiinan merellä. Vaatimuslistalle on lisätty myös Ayangin matalikko, jossa sijaitsee Filippiinien tukikohta. Kiinalaisalukset ovat häirinneet huoltokuljetuksia atollille ankkuroidulle vanhalle kuljetusalukselle. Alueesta käytetään myös nimeä Second Thomas -matalikko.

Amiraali huomautti, että merellä tapahtuvien vaarallisten kohtaamisten ja onnettomuuksien välittämiseksi on olemassa menettelytapoja, joita on sovellettu jo vuosikymmenten ajan.

– Siitä huolimatta Kiina jatkaa vihamielistä, aggressiivista ja vaarallista toimintaa estääkseen filippiiniläisiä kalastajia toteuttamasta oikeuksiaan omalla talousalueellaan, John Aquilino sanoi.

Hän totesi Pekingin jatkavan asevoimiensa modernisointia, laajentamista ja harmaan alueen operaatioita. Amiraalin mukaan tämä viittaa siihen, että asevoimat valmistautuu presidentti Xi Jinpingin aiempaan linjaukseen, jonka mukaan kiinalaisjoukkojen pitää olla valmis Taiwanin valtaukseen vuoteen 2027 mennessä.

Kiina ilmoitti aiemmin maaliskuussa lisäävänsä puolustusmenoja 7,2 prosentilla noin 205 miljardiin euroon. Monien asiantuntijoiden mukaan asevoimien menot ovat todellisuudessa paljon suuremmat.

Kiinan laivastolla on käytössään 370 pinta-alusta ja sukellusvenettä, mikä tekee siitä maailman suurimman laivaston. Maan ilmavoimien koko on myös kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenten aikana.

– Meidän on ymmärrettävä, että emme ole kohdanneet tällaista uhkaa sitten toisen maailmansodan, John Aquilino totesi.

“The security environment is the most dangerous I’ve seen in 40 years in uniform,” Adm. Aquilino warned last week.

“We haven’t faced a threat like this since WW2.”

