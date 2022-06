USA:n kenraali ohjusiskusta: Merkittävä voitto Ukrainalle

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kutsuu Ukrainan perjantaista iskua Valisi Beh -hinaajaan merkittäväksi voitoksi.

Ukraina iski hinaajaan kahdella Harpoon-ohjuksella. Alus upposi iskujen seurauksena.

Hertling kommentoi iskua amerikkalaiskanava CNN:n haastattelussa.

– On aina merkittävää, kun saa tällaisen suuren voiton. Erityisesti kun kyseessä on Ukrainan kaltainen valtio, jolla ei tällä hetkellä ole laivastoa, Hertling sanoo.

Hän toteaa Ukrainan puolustavan aluevesiään hyökkääjältä ja sen laivoilta tehokkaasti.

– Tässä tilanteessa he puolustavat rannikkoaan, vaikka Venäjä väittää, että he omistavat kaikki satamat Asovanmerellä ja suurimman osan Mustallamerellä.

Kenraalin mukaan Ukraina voi jatkaa voittojen keräämistä etenkin, jos se saa länsimailta lisää meritorjuntaohjuksia.

– Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä on merkittävä voitto, samoin kuin kaikki muut, joita voisi pitää Ukrainan armeijan pieninä voittoina. Tämä on suuri voitto ja he jatkavat tällaisten saamista etenkin, jos he saavat rannikoilleen lisää meritorjuntaohjuksia, Hertling päättää.

#Ukraine: Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian "Vasily Bekh" rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board.

The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 17, 2022