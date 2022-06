Venäjän laiva oli matkalla Käärmesaareen – Ukraina upotti

Ukrainan laivasto on upottanut Venäjän joukkojen hinaaja Vasili Bekhin Harpoon-ohjuksilla Mustallamerellä perjantaina. Odessan alueen sotilashallinnon johtaja Maxim Martšenko kertoi asiasta Telegramiin lähettämässään videoviestissä.

– Tänä aamuna laivastomme iski Mustanmeren laivaston hinaaja Vasili Bekhiin, jossa oli Tor-ilmantorjuntaohjusjärjestelmä. Myöhemmin paljastui, että se upposi, Martšenko totesi Ukrinformin mukaan.

Laivan kerrotaan olleen kuljettamassa henkilöstä, aseita ja ammuksia miehitetylle Käärmesaarelle. Venäjän median mukaan iskussa olisi haavoittunut yli 20 miehistön jäsentä.

Isku tallentui ukrainalaisen Bayraktar TB2-lennokin kameraan. Videolla näkyy kaksi ohjusta, jotka osuvat hinaajaan sekuntien sisällä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on vahvistanut iskun. Washington Post -lehden mukaan Ukraina olisi ampunut ainakin yhden amerikkalaisvalmisteisen Harpoon-merimaaliohjuksen.

#Ukraine: Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian "Vasily Bekh" rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board.

The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 17, 2022