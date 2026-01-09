USA:n joukot ottivat haltuun viidennen varjolaivaston tankkerin

USA:n joukot ovat nousseet viidennelle säiliöalukselle operaatiossa, jossa jäljitetään Venezuelan öljyä. Yhdysvaltain rannikkovartiosto pysäytti pakotteiden alaisen Olina-aluksen Venezuelan lähivesillä, kertoo The Wall Street Journal.
Aluksella on Itä-Timorin lippu ja sen viimeksi lähettämä sijaintitieto oli marraskuun puolivälissä Venezuelan rannikon läheltä seurantapalvelu Marine Trafficin mukaan. Palvelun mukaan alus purjehti väärällä lipulla.
Aluksen nimi oli aiemmin Minerva M ja se päätyi Yhdysvaltain pakotelistalle, sillä se on kuljettanut Venäjän öljyä.
Takavarikointeja käytetään presidentti Donald Trumpin hallinnossa keinona painostaa Venezuelan väliaikaishallitusta ja poistaa varjolaivasto pelistä. Varjolaivasto koostuu yli tuhannesta aluksesta, jotka pyrkivät piilottamaan osuutensa pakotteiden alaisen ja laittoman öljyn kuljettamisessa.
Yhdysvaltain rannikkovartiosto tarkkaili Karibialla samalla muita aluksia, jotka maan viranomaisten mukaan pyrkivät kiertämään Venezuelan saarron.
– Uskomme, että meillä on vahva vipuvoima, Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi Venezuelan saarrosta, kun Yhdysvallat oli aiemmin tällä viikolla takavarikoinut kaksi tankkeria.
Noin 70 prosenttia Venezuelan öljyvientituloista nojaa sanktioituihin aluksiin, joiden avulla kierretään Yhdysvaltojen pakotteita. Venäjä, Iran ja Venezuela ovat koonneet ikääntyvistä tankkereista laivaston, jolla öljyä kuljetetaan ympäri maailmaa.
Kyseessä on kolmas tankkeritakavarikko tällä viikolla ja viides joulukuun jälleen.