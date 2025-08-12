Verkkouutiset

Pörssitalo New Yorkissa. AFP / LEHTIKUVA / MICHAEL M. SANTIAGO

USA:n inflaatio pysyy korkealla, ekonomisti nimeää yhden syyn

  • Julkaistu 12.08.2025 | 16:02
  • Päivitetty 12.08.2025 | 16:20
  • Talous, Yhdysvallat
Asiantuntijan mukaan keskuspankki on tukalassa raossa.
Yhdysvaltojen heinäkuun inflaatioluvut kertoivat kaksijakoista viestiä hintakehityksestä, arvioi OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen tiedotteessa.

Kokonaisinflaatio pysyi heinäkuussa vakaana 2,7 prosentissa (odotus 2,8 prosenttia). Kokonaisinflaatio kirjasi heinäkuussa jo 53. perättäisen kuukauden keskuspankki Fedin kahden prosentin tavoitetason yläpuolella ja on liikkunut kesäkuun 2023 jälkeen melko kapeassa 2,3-3,7 prosentin vaihteluvälissä.

Hännikäisen mukaan hintojen nousu toisti edeltäviltä kuukausilta tuttua kaavaa nojaten voimakkaasti palveluiden kallistumisen harteille. Palveluhinnat kallistuivat heinäkuussa 3,6 prosentin vuositasolla tuoden kokonaisinflaatioon peräti 2,2 prosenttiyksikön kontribuution.

– Inflaation osalta kesän isoin puheenaihe on ollut Donald Trumpin asettamien laajojen tuontitullien hintavaikutukset, jotka eivät ole vielä täysimääräisesti realisoituneet toteutuneeseen datavirtaan. Aiempien kuukausien data on tuonut hieman kaksijakoisia signaaleja ja nytkin Kiina-tuonnista voimakkaasti riippuvaisten hintaerien (muun muassa lelut, huonekalut, kengät) hintakehitys jäi epäyhtenäiseksi, Hännikäinen sanoo.

Ekonomistien konsensusodotus tämän vuoden kokonaisinflaatiosta on maltillistunut selvästi kevään tuontitullipaniikin rauhoituttua. Inflaation ennustetaan nyt asettuvan tämän vuoden aikana 2,8 prosenttiin, kun vielä huhtikuun alussa povattiin reipasta 3,2 prosentin inflaatiotasoa.

– Tuoreet inflaatioluvut toivat Fedille tärkeän datapisteen ennen syyskuun korkopäätöstä. Keskuspankki on tukalassa raossa, sillä inflaatio on yhä tavoitetason yläpuolella ja samalla työmarkkinat ovat osoittaneet pehmenemisen merkkejä, Hännikäinen sanoo.

– Ennakoimme Fedin painottavan jatkossa työmarkkinariskejä ja tekevän syyskuussa 0,25 prosenttiyksikön koronlaskun 4,00-4,25 prosentin haarukkaan. Korkomarkkinat hinnoittelevat syyskuun koronlaskun 90 prosentin todennäköisyydellä. Ennen seuraavaa korkopäätöstä julkaistaan vielä yksi työllisyysraportti (4.9.) sekä inflaatioraportti (11.9.), joilla on potentiaalia vaikuttaa korkonäkymään, Hännikäinen toteaa.

Inflaatioluvut aiheuttivat ensireaktioina USD-korkojen terävän painumisen ja dollarin heikkenemisen markkinoiden nähdessä Fedin koronlaskut aiempaa todennäköisempinä. Hännikäinen huomauttaa, että Yhdysvaltojen osakefutuurit saivat hieman nostetta inflaatiolukujen julkaisun jälkeen.

