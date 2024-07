USA:n evp-kenraali: Venäjä-linjamme on väärä – olemme jo sodassa

Evp-kenraali, Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen komentajana vuosina 2014-2018 toiminut Ben Hodges tyrmää suorin sanoin maansa Venäjä-politiikan. Hodges kommentoi aihetta Naton Washingtonin huippukokouksen aikana Hudson Institute-ajatushautomon järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Hodgesin mukaan Venäjä on käytännössä jo sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Evp-kenraali kehottaa maataan ”heräämään” tilanteeseen.

– T-72-vaunut ja Suhoit eivät ehkä iske Nato-maihin, mutta he ovat ehdottomasti sodassa. GPS-häirintä, sabotaasi, vaalivaikuttaminen, piittaamattomuus kansainvälisestä oikeudesta, öljyn myyminen Kiinalle ja Intialle kelvottomista rekisteröimättömistä aluksista, joilla rahoilla he ostavat ammuksia ja lennokkeja Pohjois-Korealta ja Iranilta tappaakseen viattomia ukrainalaisia, Hodges luettelee Venäjän toimia.

Hodgesin mukaan Ukrainan tukemiseen suhtaudutaan myös Yhdysvalloissa vieläkin liian varovaisesti. Tavoitteen pitäisi olla Venäjän sotilaallinen tappio.

– He ovat ehdottomasti sodassa kanssamme, mutta jostain syystä tässäkin kaupungissa on paljon ihmisiä joiden mielestä Venäjä on suurvalta, jonka romahtaminen olisi kauheaa ja jonka pelätään voivan käyttää ydinasetta. Joten meidän linjamme Venäjän suhteen näyttäisi olevan eskalaation välttäminen, kun sen pitäisi olla Venäjän lyöminen. Auttakaa Ukrainaa kukistamaan Venäjä, lyökää heidät takaisin, Hodges julisti yleisön taputtaessa evp-kenraalin puheille.

Venäjän lyöminen ei Hodgesin mukaan edellytä yhtäkään länsisotilasta, mutta kylläkin lännen poliittista määrätietoisuutta. Lännen strateginen intressi on päättää Venäjän valloitussuunnitelmat opettamalla venäläiset elämään omien rajojensa sisäpuolella, Hodges linjasi.

"Our policy toward Russia seems to be avoid escalation when the policy should be defeat Russia. Help Ukraine defeat Russia."

— @general_ben on the sidelines of the #NATOSummit pic.twitter.com/pkl2Gtdcrv

— Hudson Institute (@HudsonInstitute) July 11, 2024