USA:n erikoisjoukot voivat iskeä Iranin ydinkohteisiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee sotilasoperaatiota Iranin rikastetun uraanin haltuunottamiseksi. Suunnitelma olisi poikkeuksellisen riskialtis ja edellyttäisi useiden vuorokauden maaoperaatiota Iranin maaperällä.

Tavoitteena olisi estää Irania kehittämästä ydinasetta. Päätöstä ei ole Wall Street Journalin mukaan vielä tehty, ja Trumpin kerrotaan punnitsevan erityisesti riskejä amerikkalaisjoukoille.

Donald Trump on painostanut Teheranin hallintoa luovuttamaan uraanin osana mahdollista rauhansopimusta. Vaihtoehtona on sen takavarikointi sotilaallisesti, jos neuvottelut epäonnistuvat.

Yhdysvaltain ja Iranin välillä ei ole toistaiseksi suoria neuvotteluja, vaikka välittäjinä ovat toimineet Pakistan, Turkki ja Egypti.

Mahdollinen operaatio olisi sotilasasiantuntijoiden mukaan erittäin haastava. Kohteisiin pitäisi lentää ilmatorjunnan ja droonien uhan alla. Erikoisjoukkojen olisi turvattava alue ja sen jälkeen etsittävä ja kerättävä radioaktiivinen materiaali.

Osa siitä voi olla viime vuoden kesällä tehtyjen ilmaiskujen romauttamissa maanalaisissa tiloissa. Kymmenet säiliöt pitäisi pakata kuljetusta varten ja siirtää pois maasta, mikä kestäisi useita päiviä tai jopa viikon.

– Tämä ei ole nopea sisään ja ulos -operaatio, arvioi erikoisjoukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Joseph Votel.

Sotilaallinen isku voisi pitkittää konfliktia ja uhata Valkoisen talon 4–6 viikon aikataulua sodan lopettamiselle.

Yhdysvallat on aiemmin siirtänyt rikastettua uraania pois ulkomailta rauhanomaisesti, muun muassa Kazakstanista 1990-luvulla. Donald Trump on viime päivinä korostanut myös diplomaattista ratkaisua, mutta Pentagonin mukaan sotilaalliset vaihtoehdot ovat tarvittaessa valmiina.

Iranilla arvioitiin olleen ennen viime vuoden iskuja yli 400 kiloa 60-prosenttisesti rikastettua uraania sekä lähes 200 kiloa matalammin rikastettua materiaalia, joka voidaan jalostaa asekelpoiseksi suhteellisen lyhyessä ajassa.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön mukaan merkittävä osa varastoista sijaitsee maanalaisissa kohteissa Isfahanissa ja Natanzissa.