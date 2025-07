USA:n demokraatit ajautuivat kriisiin – ”Viha ei ole strategia”

Yhdysvaltain republikaanien pitkäaikainen vaikuttaja Karl Rove pitää puolueen tilannetta vahvana ennen vuoden 2026 kongressin välivaaleja. Demokraattipuolueen kannatus vajoaa, puolue on hajaannustilassa ja ilman tehokasta johtoa.

Tuoreen CNN:n mielipidekyselyn mukaan demokraatteihin myönteisesti suhtautuvien osuus on ennätysalhaalla 29 prosentissa. Puolueen kannalta haasteena on, että presidentti Donald Trumpin hallinto on jatkuvasti uutisissa ja on onnistunut kerryttämään useita poliittisia voittoja.

– He voivat syyttää vain itseään. Demokraatit nimittivät äärivasemmistolaisen ekstremistin Zohran Mamdanin ehdokkaakseen New Yorkin pormestariksi. Hän lupailee kaikkea ilmaista eikä tuomitse iskulausetta ”intifadan globalisoinnista”, Karl Rove kirjoittaa Wall Street Journalin mielipidekirjoituksessa.

Pormestariehdokas on sanonut kannattavansa ”tuotantovoimien haltuunottoa” ja tilannetta, jossa Yhdysvalloissa ei olisi enää yhtään miljardööriä.

Ruohonjuuritason demokraatit ovat kehottaneet kongressiedustajia ”taistelemaan likaisemmin” republikaaneja vastaan. Karl Roven mukaan tämä tuskin kasvattaa demokraattien kannatusta.

– Viha ei ole strategia. Se on sävy, joka voi karkottaa liikkuvat äänestäjät. Kuka tahansa presidentti Donald Trumpia vihaava henkilö on jo energisoitunut, ja hänen puheensa pitävät puolueuskolliset kiihtyneessä tilassa, Rove sanoo.

– Mutta demokraattien äänestämiselle vuonna 2026 periaatteessa avoimet henkilöt tarvitsisivat paljon enemmän, kuten järkevän poliittisen agendan, jossa ei ole ääriajattelua.

Demokraattien kannalta haasteena on, että innokkuutta löytyy vain puolueen vasemmalta laidalta. Äänestäjien silmissä puolueen linja on pehmeä rajaturvallisuuden ja rikollisuuden torjunnan osalta.

– Aiemmin voimakasta demokraattista puoluetta johtavat nykyisin poliittiset kääpiöt, jotka eivät ole keksineet mitään houkuttelevaa äänestäjille. Heidän tilansa on lähes säälittävä, Karl Rove toteaa.