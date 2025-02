B-52-pommikone kierteli usean tunnin ajan Viron yllä

Yhdysvaltain ilmavoimien Boeing B-52H Stratofortress -pommikone kierteli maanantaina usean tunnin ajan Viron ilmatilassa, ilmenee Flightradar24 -sivuston seurantapalvelusta.

Pommittaja saapui Britanniasta Viroon yhdeksän jälkeen aamulla. Se suuntasi Pohjois-Viroon ja kierteli noin tunnin ajan Rakveren yläpuolella. Tämän jälkeen B-52H lensi Tallinnaan, jossa se teki ylilennon Viron itsenäisyyspäivän kunniaksi. Ylilennon jälkeen pommikone palasi Rakveren yläpuolelle. Kone poistui Virosta noin yhdeltä iltapäivällä.

Kyseessä oli harjoitus, johon myös Suomen Hornet-hävittäjät osallistuivat.

– Ilmavoimat harjoitteli 24.2. yhteistoimintaa USA:n B-52 Stratofortress -pommikoneen ja Alankomaiden F-35-hävittäjien kanssa Viron ilmatilassa. Yhteinen harjoittelu päätettiin ylilentoon Tallinnassa Viron itsenäisyyspäivän kunniaksi, ilmavoimat kertoi X-palvelussa.

Ilmavoimat on julkaissut harjoituksesta videon, jonka voi katsoa jutun alla.

B-52H Stratofortress on pitkän matkan strateginen pommikone, joka on ollut käytössä jo 1950-luvulta lähtien. Ikoninen lentokone on suunniteltu kuljettamaan raskaita asekuormia ja muun muassa ydinaseita.

Pommittaja tunnetaan monipuolisuudestaan. Se pystyy lentämään korkealla ja matalalla, ja se voi suorittaa sekä strategisia että taktisia tehtäviä. Kone on myös päivitetty useaan otteeseen, jotta se pysyy teknologisesti ajantasaisena ja kykenee vastaamaan nykyaikaisiin uhkiin.

