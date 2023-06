”USA:n aseapu auttaa venäläisiä löytämään tiensä kotiin”

– Panssaroidut ajoneuvot, panssarintorjunta-aseet ja ammukset. Tätä tarvitsemme suojellaksemme maatamme ja auttaaksemme venäläisiä löytämään tiensä kotiin. Se on suunnitelmamme tälle kesälle ja sen jälkeen voittoon asti, Ukrainan puolustusministeri Oleksii Rezkikov tviittaa.

– Kiitokset puolustusministeri Lloyd Austin III:lle ja amerikkalaisille jälleen turvallisuusapupaketista!

Pentagonin uusi apupaketti sisältää lisää ohjuksia ilmatorjuntaohjusjärjestelmä NASAMS:lle, Stingereitä, ohjuksia HIMARS-järjestelmään, Javelin- ja AT-4-panssarintorjuntajärjestelmiin sekä 155 mm:n ja 105 mm:n tykistökranaatteja.

Lisäksi Yhdysvallat lähettää Ukrainalle muun muassa 15 Bradley-jalkaväen taisteluajoneuvoa, kymmenen Stryker-panssarivaunua, TOW-panssarintorjuntaohjuksia, yli 22 miljoonaa patruunaa pienaseisiin ja käsikranaatteja, viestintätukilaitteita, varaosia ja muuta kenttäkalustoa.

Armored vehicles, anti-tank weapons, and ammo. This is what we need to protect our land and help the russians to find their way home. That is our plan for this summer and beyond – until we win.

Thank you to Lloyd Austin III @SecDef and the American people for another package of… pic.twitter.com/yKAno5iKDP

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 14, 2023