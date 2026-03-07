USA:lta uusi kyberstrategia – ”Vastaamme täydellä voimalla”

Yhdysvallat julkaisi perjantaina pitkään odotetun kansallisen kyberstrategiansa, Politico uutisoi. Strategiassa Yhdysvaltojen kerrotaan vastaavan jatkossa ”täydellä voimalla” vihollismielisiin toimiin kyberavaruudessa, mutta Venäjää tai Kiinaa ei paperissa kuitenkaan mainita.

Politicon mukaan strategia eroaa aikaisemmista linjapapereista siinä, että kyberpuolustuksen rooli korostuu nyt entistä selkeämmin. Kuusisivuista strategiaa kuvaillaan varsin yleisluontoiseksi, mutta Yhdysvaltojen luvataan vastaavan kyberhyökkäyksiin nopeasti ja proaktiivisesti. Vastatoimet eivät myöskään tule rajoittumaan pelkästään kyberavaruuteen, strategiassa todetaan. Lisäksi strategiassa mainitaan muun muassa tekoälyn hyödyntäminen liittovaltion virastojen turvallisuusratkaisuissa, kriittisen infrastruktuurin suojeleminen sekä tietoliikenneverkkojen uusiminen.

Strategiassa Yhdysvaltoja kehotetaan myös edistämään tekoälyn kehitystä kansainvälisesti sekä varmistamaan ”datan, infrastruktuurin ja mallit” Yhdysvaltojen johtoaseman varmistamiseksi.

Presidentti Donald Trump antoi perjantaina strategian julkaisemisen yhteydessä asetuksen kyberrikollisuuden torjumisesta. Asetuksessa Trump ohjeisti oikeusministeriä priorisoimaan syytteiden nostamista kyberpetoksista- ja huijauksista sekä laatimaan suosituksia siitä, miten rikollisilta takavarikoidut varat voidaan palauttaa uhreille.