USA:lla ja liittolaisilla on 25-kertainen ylivoima

Vladimir Putinin vierailtua elokuussa Alaskassa Venäjä on vain eskaloinut sotarikoksiaan Ukrainaa vastaan, sanoo amerikkalaista Atlantic Council -ajatushautomoa johtava Frederick Kempe.

– Huipputapaamisen jälkeen Putin on laukaissut satoja drooneja ja ohjuksia siviili-infrastruktuuriin ja kaukana rintamasta sijaitseville alueille tappaen ja haavoittaen kymmeniä ukrainalaisia. Kiovaan 28. elokuuta kohdistuneessa iskussa kuoli yli kaksikymmentä siviiliä – mukaan lukien neljä lasta – ja haavoittui 48, Kempe muistuttaa tässä artikkelissaan.

Eurooppalaiset johtajat ovat hänen mukaansa ilmaisseet selvästi, että painetta Kremliä kohtaan on syytä merkittävästi lisätä. Nyt myös Donald Trumpin on oltava valmis valitsemaan kahden vaihtoehdon välillä.

– Hän voi alistua Putinin toistuviin loukkauksiin ja kutsua niitä lisää tai vastata ainoalla tavalla, jota Venäjän johtaja ymmärtää: maksimaalisella painostuksella, Kempe toteaa.

Valtuuttaessaan iskut Iranin kolmeen ydinlaitokseen Trump on hänen mukaansa osoittanut kykenevänsä myös kovaan voimankäyttöön, kun tarve vaatii.

– Putinia vastaan Trumpin ei tarvitse ottaa riskiä Yhdysvaltojen sotilaallisista toimista Venäjän alueella. Hänen on vain hyödynnettävä USA:n ja Euroopan taloudellista voimaa. Niiden yhteenlaskettu bruttokansantuote on lähes 25 kertaa suurempi kuin Venäjän talous, hän huomauttaa.

– Trump haluaa jäädä historiaan. Ukrainan sota tarjoaa hänelle Nobelin rauhanpalkinnon arvoisen tilaisuuden. Jos konfliktin lopputuloksena on suvereeni ja turvallinen Ukraina, se heijastuu kauas Euroopan ulkopuolelle – Pekingiin, Teheraniin, Pjongjangiin ja kaikkiin Yhdysvaltojen määrätietoisuutta punnitseviin vastustajiin, Kempe jatkaa.

Nyt tarvitaan hänen mielestään maksimaalista painostusta – sanktioita, eurooppalaisten joukkojen sitoutumista, Yhdysvaltojen antamia turvallisuustakuita ja pitkän kantaman iskuja – jotta sota voidaan lopettaa sellaisin ehdoin, jotka takaavat rauhan ja säilyttävät Ukrainan vapauden.

– Yhdysvaltain presidentille ja hänen jälkeensä jättämälleen perinnölle ei ole suurempaa geopoliittista koetusta kuin Ukraina. Trumpin, joka ymmärtää neuvotteluvoiman merkityksen ja haluaa tulla nähdyksi rauhanrakentajana, on aika lähettää maksimaalisen painostuksen avulla selkeä viesti: päivät, jolloin Putin saattoi manipuloida häntä, ovat ohi, hän tiivistää.