USA yrittää avata meriväylän – A-10-koneet taistelussa

Yhdysvaltain asevoimat on kiihdyttänyt iskuja Hormuzinsalmen avaamiseksi. Meriväylää partioidaan matalalla lentävillä A-10-maataistelukoneilla ja Apache-taisteluhelikoptereilla, joiden kohteena ovat erityisesti Iranin pikaveneet ja lennokit.
Salmen kautta kulkee tavanomaisesti viidesosa maailman öljykuljetuksista, mutta liikenne lähes tyrehtyi Iranin uhattua kaikkia kauppa-aluksia. Uhkana ovat lisäksi miinat ja risteilyohjukset. Teheranin kerrotaan neuvotelleen ainakin kiinalaisten alusten läpikulun turvaamiseksi.
Yhdysvallat suunnittelee alusten saattamista Hormuzinsalmen läpi, mutta avaamisen arvioidaan kestävän useita viikkoja. Raakaöljyn hinnannousu yli sataan dollariin barrelilta lisää poliittista painetta Valkoiselle talolle.
Kenraali Dan Caine sanoi puolustusministeriö Pentagonin tiedotustilaisuudessa, että Iranin maanalaisia asevarastoja on moukaroitu yli 2 000 kilogramman bunkkeripommeilla. Kaliforniasta lähetetty tuhansien merijalkaväen sotilaiden osasto saapuu Lähi-idän alueelle kahden vuorokauden kuluessa.
Iranin vallankumouskaarti ilmoitti tiedotteessa odottavansa ”innokkaasti” Yhdysvaltain merijalkaväen saapumista.
Merialueella partioivat ”Warthogit” eli A-10 Thunderbolt II -koneet ovat jälleen osoittaneet hyödyllisyytensä, vaikka konemallia on yritetty siirtää eläkkeelle useita kertoja viime vuosikymmenten aikana. Warthogit ovat olleet käytössä vuodesta 1977 lähtien.
Ohjusten ja täsmäpommien ohella niiden tuhovoima perustuu valtavaan 30 millimetrin GAU-8 Avenger -konetykkiin. Gatling-tyyppinen tykki pystyy ampumaan noin 3 900 ammusta minuutissa.
– A-10 Warthog-koneet ovat taistelussa eteläisellä sivustolla. Niiden kohteena ovat pikaveneet Hormuzinsalmessa, Dan Caine sanoi Telegraphin mukaan.