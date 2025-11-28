USA voi suostua rauhansopimukseen ilman turvatakuita

Yhdysvallat saattaa haluta allekirjoittaa rauhansopimuksen jo ennen kuin Ukrainalle annettavista turvallisuustakuista on päästy yhteisymmärrykseen. Asiasta kertoo Politico.

Lehden tietojen mukaan USA:n ulkoministeri Marco Rubio on kertonut suunnitelmista eurooppalaisten liittolaisten edustajille.

Ukraina on pitänyt länsimaisen myöntämiä turvallisuustakeita rauhansopimuksen kulmakivenä. Samalla ne toimisivat pelotteena Venäjää vastaan ja voisivat estää sitä hyökkäämästä uudelleen maahan. Siitä on kuitenkin vielä ollut epäselvyyksiä, mitä nämä takuut tulisivat olemaan. Venäjä on rauhanneuvottelujen ajan määrätietoisesti edellyttänyt esimerkiksi sitä, että Ukraina sitoutuu pysymään puolustusliitto Naton ulkopuolella.

Politicon virkamieslähteiden mukaan USA ei ole luopumassa turvallisuustakuista neuvottelemista. Sen päämääränä kuitenkin näyttää olevan rauhanneuvottelujen edistäminen nopeammassa aikataulussa kuin takuiden kanssa käytävät neuvottelut.

Tämä poikkeaa Valkoisen talon aiemmasta suunnitelmasta, jossa turvallisuustakuut olisivat sisältyneet myös rauhansuunnitelmaan. Viime aikoina USA on neuvotteluissa kuitenkin alkanut hakea kompromissihakuisempaa linjaa. Osa Politicon lähteistä jopa pelkää, että Donald Trumpin hallinto alkaa neuvotteluissa myötäilemään liikaa Venäjää ja sen esittämiä vaatimuksia.