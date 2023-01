USA voi lähettää Ukrainalle merkittävän määrän Abrams-panssarivaunuja

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon kerrotaan harkitsevan vakavasti M1 Abrams -taistelupanssarivaunujen lähettämistä Ukrainan tueksi.

Wall Street Journal -lehden lähteiden mukaan toimitus voisi sisältää ”merkittävän” määrän panssarivaunuja, ja siitä tiedotettaisiin mahdollisesti jo kuluvan viikon aikana. Valkoinen talo ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Ukrainalle annettavista taistelupanssarivaunuista on neuvoteltu useaan otteeseen viime viikkojen aikana. Tilanne on ollut toistaiseksi jumissa, sillä Saksan liittokansleri Olaf Scholz on kieltäytynyt lähettämästä Leopard-vaunuja ilman Yhdysvaltain vastaavaa tukea.

Muiden maiden on saatava vientilupa saksalaisvalmisteisten Leopardien vientiin Scholzilta. Puolan hallitus ilmoitti maanantaina jättäneensä virallisen lupahakemuksen sotilaskaluston viennille ja toimivansa tarvittaessa myös ilman lupaa.

Yhdysvaltain kerrotaan valmistelevan asiassa laajempaa diplomaattista yhteisymmärrystä, jolloin länsimaat voisivat ilmoittaa samanaikaisesti Abramsien ja Leopardien toimituksista. Yhdysvallat ja Saksa toimivat samalla tavoin tammikuun alussa Bradley- ja Marder-rynnäkköpanssarivaunujen suhteen.

Wall Street Journalin mukaan muutoksen taustalla on tammikuun 17. päivänä käyty puhelinkeskustelu, jossa Joe Biden sanoi Olaf Scholzille selvittävänsä Abramsien toimittamista vastoin puolustusministeriö Pentagonin suositusta. Pentagon on aiemmin varoittanut Abramsien vaatimasta monimutkaisesta huollosta ja suuresta polttoaineenkulutuksesta.

Saksalaisen hallituslähteen mukaan asiasta on käyty intensiivisiä neuvotteluita, jotka vaikuttavat edistyneen viime päivinä.