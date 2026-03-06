USA tarjoaa ilmatukea Iranin kapinallisille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on ollut yhteydessä Iranin sisäiseen oppositioon ja mahdollisiin liittolaisiin. Tavoitteena on lietsoa laaja kansannousu Teheranin nykyhallintoa vastaan.

Washington Post -lehden lähteiden mukaan Donald Trump keskusteli kuluvalla viikolla Iranin ja Irakin kurdijohtajien kanssa ja tarjosi ”kattavaa Yhdysvaltain ilmatukea” ja muuta apua, jos kurdijoukot ottaisivat haltuunsa Iranin länsiosia.

Kurdien itsehallintoalueen suurimpiin puolueisiin lukeutuva lähde vahvistaa yhteydenpidon ja sanoo, että Valkoinen talo tarjosi logistista tukea ja kehotti kurdeja valitsemaan puolensa meneillään olevassa konfliktissa.

Trump keskusteli asiasta myös Iranin kurdipuolue PDKI:n johtajan Mustafa Hijrin kanssa. PDKI kuuluu kuuden iranilaisen kurdipuolueen muodostamaan koalitioon, joka ilmoitti viime viikolla perustamisestaan Irakin Kurdistanissa.

Koalitio on kehottanut Iranin turvallisuusjoukkoja erityisesti Kurdistanin alueella hylkäämään Iranin hallinnon.

Iranin valtionmedia kertoi maan asevoimien tehneen ”ennaltaehkäisevän iskun” Irakin puolelle sen jälkeen, kun mediassa levisi tietoja mahdollisesta kurdijoukkojen operaatiosta. Irakin kurdihallinnon johto kiisti tuolloin tiedot hyökkäyksen valmistelusta.

Kurdikoalitio kutsui Iranin ohjus- ja droonihyökkäyksiä ”heikkouden ja syvän pelon merkiksi”. Ryhmittymän tavoitteena on kaataa Iranin islamilainen hallinto ja vapauttaa Kurdistanin alue.

Yhdysvaltain hallinto ei ole vahvistanut suunnitelmaa aseistaa Iranin kurdijoukkoja. Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt sanoi, että Trump kyllä keskusteli kurdijohtajien kanssa Yhdysvaltojen tukikohdista Pohjois-Irakissa, mutta kiisti väitteet aseavusta.

Iranissa elää arviolta noin kymmenen miljoonaa kurdia viidessä läntisessä maakunnassa. Paikalliset liikkeet ovat pitkään ajaneet alueellista autonomiaa, mutta eivät yleensä avoimesti hallinnon kaatamista.

Asiantuntijoiden mukaan kurdijoukkojen mahdollinen kapina olisi sotilaallisesti vaikea toteuttaa. Iranin kurdijoukot ovat suhteellisen pieniä, eikä niiden odoteta saavan laajaa tukea Iranin muilta väestöryhmiltä.