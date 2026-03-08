USA suunnittelee erikoisjoukkojen lähettämistä Iraniin

Yhdysvallat ja Israel harkitsevat erikoisjoukkojen lähettämistä Iraniin, tehtävänään ottaa haltuun maan rikastettu uraani. Asiasta kertovat useat lähteet uutissivusto Axiosille.

Niin Yhdysvallat kuin Israel ovat perustelleet viime viikonloppuna alkanutta sotilasoperaatiotaan Iranin ydinohjelman muodostamalla uhalla. Iranin kerrotaan paljastaneen Yhdysvalloille hyökkäystä edeltäneissä neuvotteluissa, että maalla on noin 460 kiloa 60-prosenttiseksi rikastettua uraania.

Uraanivarantojen noutaminen edellyttäisi lähes varmuudella sotilaiden lähettämistä Iraniin, Axios toteaa. Kongressiedustajille torstaina puhuneen Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion mukaan uraani on noudettava, mutta ei tarkentanut kuka kyseisen operaation suorittaisi.

Erikoisjoukkojen lähettämiseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, Axiosin lähteet kertovat. Uraanin noutamiseen ryhdyttäisiin todennäköisesti vasta silloin, kun Iranin armeija ei enää muodosta vakavaa uhkaa operaatiolle.

– Ensimmäinen kysymys on: missä se on? Toinen kysymys on: miten pääsemme sen luo ja miten saamme sen haltuumme, yhdysvaltalainen virkamieslähde sanoo, uraaniin viitaten.

Kun uraani on otettu haltuun, Yhdysvaltojen ja Israelin on päätettävä mitä aineelle seuraavaksi tehdään. Lähteiden mukaan vaihtoehtoina ovat joko uraanin köyhdyttäminen paikan päällä tai sen toimittaminen ulos Iranista.