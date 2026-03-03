Iran kehuskeli neuvotteluissa 11 ydinpommin aineksilla

Steve Witkoffin mukaan iranilaiset kehuskelivat neuvotteluissa, että heillä on tarpeeksi uraania 11 ydinpommiin. Witkoff toimi Yhdysvaltojen edustajana neuvotteluissa, joita käytiin iranilaisten kanssa viimeksi viime viikolla.

– Ensimmäisessä tapaamisessa molemmat Iranin neuvottelijat sanoivat suoraan että heillä on 460 kiloa 60-prosenttiseksi rikastettua uraania ja että he ovat hyvin tietoisia siitä että määrä riittää 11 ydinaseeseen, Witkoff sanoi Fox Newsille.

– Tämä oli neuvottelujen alkupiste.

Witkoff kertoi, että iranilaiset esiintyivät neuvotteluissa saavutuksistaan ylpeinä. He kehuskelivat sillä, että olivat onnistuneet niin hyvin välttämään heihin kohdistuvaa valvontaa ja saamaan tuon määrän uraania rikastettua.

– He valmistavat omat sentrifuginsa tuon materiaalin rikastamiseksi, joten niitä on melkein mahdoton pysäyttää. Heillä on loputon varanto sitä, Witkoff jatkoi.

Israel ja Yhdysvallat ovat yrittäneet tuhota rikastamiseen käytetyt sentrifugit useasti. Osa tavoista on ollut vähintään mielikuvituksellisia: he ovat esimerkiksi ujuttaneet sabotaasia tehneen haittaohjelma Stuxnetin Natanzin ydinlaitokseen suunilleen vuonna 2010. Haittaohjelman kohteena oli Siemensin toimittama rikastamissentrifugien ohjauslogiikka ja toiminta-ajatuksena sabotoida laitteisto siten, että sentrifugien toimintarajat ylittyvät niiden pyöriessä liian nopeasti.

Witkoffin mukaan neuvotteluissa käsiteltiin myös mahdollisuutta, että Iran lopettaisi uraanin rikastamisen kymmeneksi vuodeksi ja Yhdysvallat maksaisi korvausta siitä ettei Iran voisi sinä aikana käyttää ydinvoimaa energiantuotannossa.

– Se torjuttiin oikopäätä. Sillä hetkellä ymmärsimme, ettei heillä ole ollut ajatustakaan tehdä muuta kuin jatkaa uraanin rikastamista ydinasekäyttöön, Witkoff sanoi.

Viimeiset neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käytiin Omanin pääkaupungissa Muscatissa torstaina 26. helmikuuta. Lauantaina 28. helmikuuta Yhdysvallat ja Israel iskivät yhdessä Iraniin.

Tänään tiistaina Iranin on kerrottu iskeneen useilla drooneilla Omanissa sijaitsevaan Duqmin satamaan.